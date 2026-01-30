Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Что там происходило? Алькарас vs Зверев: судороги, камбек, триллер
Australian Open
ФОТО. Что там происходило? Алькарас vs Зверев: судороги, камбек, триллер

Смотрите фотогалерею матча 1/2 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

30 января первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас переиграл третью ракетку мира Александра Зверева в матче 1/2 финала Australian Open 2026.

Карлос одержал победу в пяти сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 за 5 часов и 27 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Карлос уверенно лидировал в третьей партии 5:4 и тут у него начались судороги. Алькарас взял медицинский тайм-аут, что не понравилось Звереву. Александр в итоге начал камбек и довел до 5:3 в пятой партии.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Алькарас – Зверев!

Александр не сумел подать на поединок в девятом гейме и Карлос сумел вырвать себе путевку в дебютный финал мейджора в Мельбурне.

В финале Алькарас поборется либо с Новаком Джоковичем, либо с Янником Синнером.

