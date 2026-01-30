Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
30.01.2026 16:00 - : -
Приштина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 16:23 |
170
0

Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

30 января 2026, 16:23 |
170
0
Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и чешская команда Приштина из Косова

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
ВИДЕО. Как Динамо проиграло в Турции спарринг против Кауно Жальгирис
Динамо – Кауно Жальгирис – 0:1. Как киевляне уступили чемпиону. Обзор матча
Кудровка – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Приштина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас за 5.5 часа выиграл у Зверева драматичный полуфинал Aus Open 2026
Теннис | 30 января 2026, 11:16 3
Алькарас за 5.5 часа выиграл у Зверева драматичный полуфинал Aus Open 2026
Алькарас за 5.5 часа выиграл у Зверева драматичный полуфинал Aus Open 2026

Карлос вел 2:0 по сетам, но был вынужден отыграть подачу Александра на матч в пятой партии

ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес продлил контракт с Барселоной
Футбол | 30 января 2026, 17:26 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес продлил контракт с Барселоной
ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес продлил контракт с Барселоной

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года

Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Бокс | 30.01.2026, 02:02
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 18:03
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футбол | 30.01.2026, 10:00
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем