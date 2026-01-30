30.01.2026 16:00 - : -
170
0
Колос – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и чешская команда Приштина из Косова
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
