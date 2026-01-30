Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они видят чемпиона. Ротань объяснил, зачем Полесью Усик
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 16:14 | Обновлено 30 января 2026, 16:16
185
2

Они видят чемпиона. Ротань объяснил, зачем Полесью Усик

Тренер доволен наличием в команде боксера

30 января 2026, 16:14 | Обновлено 30 января 2026, 16:16
185
2 Comments
Они видят чемпиона. Ротань объяснил, зачем Полесью Усик
ФК Полесье. Александр Усик

Тренер Полесья Руслан Ротань считает, что боксер Александр Усик не просто так находится в расположении житомирской команды и даже выходит на поле.

«Я вам хочу сказать, что как раз мотивация в этих моментах очень видна: как у ребят в матче горели глаза. Это я вам хочу сказать и слова Александра перед матчем, когда мы собирались».

«Это очень важно, когда они видят перед собой чемпиона. Когда они видят, как он усердно работает, как он хочет побеждать в боксе вместе с командой, то это добавляет сил. И это классный момент», – считает Ротань.

Усик вышел на замену в контрольном матче против команды МЛС Ванкувер.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отменила спарринг на сборах с Дукаджини
ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа с мячом, тактика и двусторонняя игра
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Александр Усик Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С игроками на просмотре. Ворскла провела матч на 7 голов
Футбол | 30 января 2026, 14:29 0
С игроками на просмотре. Ворскла провела матч на 7 голов
С игроками на просмотре. Ворскла провела матч на 7 голов

Команда победила 4:3

Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 13:26 15
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30.01.2026, 10:48
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Футбол | 30.01.2026, 08:31
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30.01.2026, 07:59
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
То візьміть ще Магучих та інших.
Клоуни мля. 
Ротань ти не тренер
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 53
Теннис
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем