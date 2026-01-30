Они видят чемпиона. Ротань объяснил, зачем Полесью Усик
Тренер доволен наличием в команде боксера
Тренер Полесья Руслан Ротань считает, что боксер Александр Усик не просто так находится в расположении житомирской команды и даже выходит на поле.
«Я вам хочу сказать, что как раз мотивация в этих моментах очень видна: как у ребят в матче горели глаза. Это я вам хочу сказать и слова Александра перед матчем, когда мы собирались».
«Это очень важно, когда они видят перед собой чемпиона. Когда они видят, как он усердно работает, как он хочет побеждать в боксе вместе с командой, то это добавляет сил. И это классный момент», – считает Ротань.
Усик вышел на замену в контрольном матче против команды МЛС Ванкувер.
