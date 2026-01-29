Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open

29 января Элина уступила Арине Соболенко в матче 1/2 финала мейджора в Мельбурне

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) добралась до полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2026, где проиграла Арине Соболенко.

За свои выступления украинка заработала A$1 250 000 (австралийские доллары), что в американской валюте эквивалентно $872 812.

Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде Australian Open представили еще шесть теннисисток: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Костюк, Ястремская, Олейникова, Калинина и Стародубцева (Ангелина и Юлия прошли квалификацию) покинули мейджор в первом же раунде. Их чек составил A$150 000 ($104 737).

Снигур не сумела преодолеть квалификацию, проиграв во втором круге отбора. Дарья заработала A$83 500 ($58 303).

Из украинских теннисистов в Австралии выступио только Виталий Сачко. Он получил A$57 000 ($39 800).

В парном разряде Australian Open сыграли три украинки: Людмила и Надежда Киченок (в разных тандемах, а также Даяна Ястремская.

Людмила (вместе с Кэти Волынец) и Даяна (вместе с Алишей Паркс) вылетели в 1/32 финала. Они заработали по A$22 000 ($15 361). Надежда (вместе с Макото Ниномией) добралась до второго круга – ее призовые составили A$32 000 ($22 344).

Карлос Алькарас – Александр Зверев. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Когда играют Синнер и Джокович? Расписание матчей на Aus Open на 30 января
СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»
призовые Grand Slam призовые Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Дарья Снигур Виталий Сачко Надежда Киченок Людмила Киченок Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Andromed
Ого, дуже солідна сума як для одного турніру 
