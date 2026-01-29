Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) добралась до полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2026, где проиграла Арине Соболенко.

За свои выступления украинка заработала A$1 250 000 (австралийские доллары), что в американской валюте эквивалентно $872 812.

Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде Australian Open представили еще шесть теннисисток: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Костюк, Ястремская, Олейникова, Калинина и Стародубцева (Ангелина и Юлия прошли квалификацию) покинули мейджор в первом же раунде. Их чек составил A$150 000 ($104 737).

Снигур не сумела преодолеть квалификацию, проиграв во втором круге отбора. Дарья заработала A$83 500 ($58 303).

Из украинских теннисистов в Австралии выступио только Виталий Сачко. Он получил A$57 000 ($39 800).

В парном разряде Australian Open сыграли три украинки: Людмила и Надежда Киченок (в разных тандемах, а также Даяна Ястремская.

Людмила (вместе с Кэти Волынец) и Даяна (вместе с Алишей Паркс) вылетели в 1/32 финала. Они заработали по A$22 000 ($15 361). Надежда (вместе с Макото Ниномией) добралась до второго круга – ее призовые составили A$32 000 ($22 344).