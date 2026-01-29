Металлист 1925 – Монреаль – 3:2. Забили на 117-й. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, команда Младена Бартуловича со счетом 3:2 обыграла канадский клуб «Монреаль».

Матч прошел в формате 2 тайма по 45 минут, плюс еще 30.

«Металлист 1925» вышел вперед на 22-й минуте. Батон Забергджа в борьбе с защитниками протолкнул мяч в сетку.

«Монреаль» смог отыграться на 35-й минуте. Автором гола стал Элиша Овусу.

И все же на перерыв «Металлист 1925» ушел с преимуществом в один мяч. На 43-й минуте Владислав Калитвинцев пробил под перекладину.

На 95-й минуте счет снова стал равным. Артем Шабанов срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга.

Концовка матча осталась за украинским клубом. На 117-й минуте Кристиан Мба принес «Металлисту 1925» победу.

Товарищеский матч. Испания. 29 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Монреаль» (Канада) – 3:2

Голы: Забергджа, 22, Калитвинцев, 43, Мба, 117 – Овусу, 35, Шабанов, 95 (автогол).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча