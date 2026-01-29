Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Монреаль – 3:2. Забили на 117-й. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Металлист 1925
29.01.2026 16:00 – FT 3 : 2
Монреаль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 19:33 |
223
0

Металлист 1925 – Монреаль – 3:2. Забили на 117-й. Видео голов и обзор матча

Команды провели на поле 120 минут

29 января 2026, 19:33 |
223
0
Металлист 1925 – Монреаль – 3:2. Забили на 117-й. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, команда Младена Бартуловича со счетом 3:2 обыграла канадский клуб «Монреаль».

Матч прошел в формате 2 тайма по 45 минут, плюс еще 30.

«Металлист 1925» вышел вперед на 22-й минуте. Батон Забергджа в борьбе с защитниками протолкнул мяч в сетку.

«Монреаль» смог отыграться на 35-й минуте. Автором гола стал Элиша Овусу.

И все же на перерыв «Металлист 1925» ушел с преимуществом в один мяч. На 43-й минуте Владислав Калитвинцев пробил под перекладину.

На 95-й минуте счет снова стал равным. Артем Шабанов срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга.

Концовка матча осталась за украинским клубом. На 117-й минуте Кристиан Мба принес «Металлисту 1925» победу.

Товарищеский матч. Испания. 29 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Монреаль» (Канада) – 3:2

Голы: Забергджа, 22, Калитвинцев, 43, Мба, 117 – Овусу, 35, Шабанов, 95 (автогол).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Рух на два месяца потерял лидера обороны
ВИДЕО. Трубин получил признание от УЕФА после матча с Реалом
Обменялись голами. Карпаты сыграли вничью с Вернаму
товарищеские матчи Владислав Калитвинцев учебно-тренировочные сборы Артем Шабанов Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Иван Лосенко Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук Кристиан Мба Батон Забергджа видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29 января 2026, 12:01 70
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open

Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 50
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»
Футбол | 29.01.2026, 11:16
Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»
Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
Футбол | 29.01.2026, 17:59
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
ФОТО. Кого вызовет в сборную. Ребров прибыл на матч команды УПЛ
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 2
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 12
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем