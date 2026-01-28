Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 08:45 |
9210
1

Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины

Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец

28 января 2026, 08:45 |
9210
1 Comments
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Топалов

Украинский фланговый игрок Дмитрий Топалов покинул «Шахтер» и с большой вероятностью продолжит карьеру в Казахстане.

Как сообщает ТаТоТаке, 27-летний футболист может перейти в казахстанский «Актобе» на правах свободного агента.

Отмечается, что в составе казахстанского клуба уже выступает родственник и земляк Топалова – защитник Иван Ордец. В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ивана возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и принимал участие в корпоративах команды.

По теме:
Готовится трансфер. Итальянский гранд нацелился на игрока сборной Украины
ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо занималось в тренажерном зале
ФОТО. Три тренировки Шахтера за день. Тактика, фитнесс и игровое занятие
Дмитрий Топалов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Актобе чемпионат Казахстана по футболу Иван Ордец ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы свободный агент
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(146)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
Футбол | 28 января 2026, 07:45 0
ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики

Украинские футболисты приняли участие в благотворительной инициативе клуба в Португалии

Михайленко посоветовал Реброву вызвать защитника в сборную Украины
Футбол | 27 января 2026, 09:54 0
Михайленко посоветовал Реброву вызвать защитника в сборную Украины
Михайленко посоветовал Реброву вызвать защитника в сборную Украины

Михайленко хочет видеть Батагова в расположении национальной сборной Украины

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Футбол | 27.01.2026, 14:22
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19
Футбол | 28.01.2026, 05:23
ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19
ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Временный Аккаунт
Молодчина всё 
Ответить
0
Популярные новости
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 65
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем