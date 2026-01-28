Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины

Украинский фланговый игрок Дмитрий Топалов покинул «Шахтер» и с большой вероятностью продолжит карьеру в Казахстане.

Как сообщает ТаТоТаке, 27-летний футболист может перейти в казахстанский «Актобе» на правах свободного агента.

Отмечается, что в составе казахстанского клуба уже выступает родственник и земляк Топалова – защитник Иван Ордец. В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ивана возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и принимал участие в корпоративах команды.