Костюк даст шанс футболисту, от которого хотел избавиться Суркис
Бленуце получит возможность проявить себя в Киеве
«Динамо» планировало отдать румынского защитника Владислава Бленуце в аренду, но этот вариант не реализовался. Теперь игрок останется в Киеве как минимум до лета. Футболист получит второй шанс.
Клуб рассчитывает, что Бленуце проведет текущий сезон в составе первой команды, где продолжит тренироваться и получать игровую практику.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
