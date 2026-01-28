Костюк даст шанс футболисту, от которого хотел избавиться Суркис

«Динамо» планировало отдать румынского защитника Владислава Бленуце в аренду, но этот вариант не реализовался. Теперь игрок останется в Киеве как минимум до лета. Футболист получит второй шанс.

Клуб рассчитывает, что Бленуце проведет текущий сезон в составе первой команды, где продолжит тренироваться и получать игровую практику.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.