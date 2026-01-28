Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк даст шанс футболисту, от которого хотел избавиться Суркис
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 05:22
Бленуце получит возможность проявить себя в Киеве

ФК Динамо. Владислав Бленуце

«Динамо» планировало отдать румынского защитника Владислава Бленуце в аренду, но этот вариант не реализовался. Теперь игрок останется в Киеве как минимум до лета. Футболист получит второй шанс.

Клуб рассчитывает, что Бленуце проведет текущий сезон в составе первой команды, где продолжит тренироваться и получать игровую практику.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

