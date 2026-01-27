ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с футбольным клубом Полесье, во вторник принял участие в контрольном матче и вышел на замену.

Наставник житомирской команды Руслан Ротань объяснил, что Усик должен делать после появления на поле.

Полесье выиграло со счетом 2:0.