Украина. Премьер лига27 января 2026, 17:40 | Обновлено 27 января 2026, 17:43
817
1
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
Боксер вышел на поле в футбольном матче
27 января 2026, 17:40 | Обновлено 27 января 2026, 17:43
817
Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с футбольным клубом Полесье, во вторник принял участие в контрольном матче и вышел на замену.
Наставник житомирской команды Руслан Ротань объяснил, что Усик должен делать после появления на поле.
Полесье выиграло со счетом 2:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 января 2026, 11:05 100
Элина в двух сетах разобралась с Коко в четвертьфинале мейджора в Мельбурне
Футбол | 27 января 2026, 15:59 0
Патрик Доргу пропустит 10 недель из-за травмы
Теннис | 27.01.2026, 09:28
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Говорить:"Саня,не забувай що ми граємо в футбол...)))
Популярные новости
26.01.2026, 00:47 2
26.01.2026, 08:55 2
26.01.2026, 08:08 55
26.01.2026, 08:33 16
26.01.2026, 23:40 1
25.01.2026, 21:55
26.01.2026, 07:02 4
27.01.2026, 06:42 23