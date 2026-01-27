Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 17:40 | Обновлено 27 января 2026, 17:43
817
1

ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену

Боксер вышел на поле в футбольном матче

27 января 2026, 17:40 | Обновлено 27 января 2026, 17:43
817
1 Comments
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
ФК Полесье. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с футбольным клубом Полесье, во вторник принял участие в контрольном матче и вышел на замену.

Наставник житомирской команды Руслан Ротань объяснил, что Усик должен делать после появления на поле.

Полесье выиграло со счетом 2:0.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. С клаусулой 100 млн. Клуб АПЛ подписал вингера
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Александр Усик Полесье Житомир Руслан Ротань Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 100
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу
Футбол | 27 января 2026, 15:59 0
МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу
МЮ потерял ключевого игрока на длительный срок. Он забил Сити и Арсеналу

Патрик Доргу пропустит 10 недель из-за травмы

ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 09:28
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
ВИДЕО. «Идите поспите». Зверев обматерил отца и брата в матче на Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 27.01.2026, 04:55
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Моргулець
Говорить:"Саня,не забувай що ми граємо в футбол...)))
Ответить
+1
Популярные новости
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем