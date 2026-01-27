Скрипник может покинуть Зарю. На него нашелся претендент

Украинский специалист Виктор Скрипник может покинуть луганскую «Зарю». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 56-летний специалист попал на радары представителя Премьер-лиги Казахстана. Клуб из Казахстана пытается удовлетворить аппетиты всех сторон.

Под управлением Виктора Скрипника луганская «Заря» идет на восьмом месте турнирной таблицы Украинской Преьер-лиги, имея в своем активе 23 очка.

Ранее луганская «Заря» сыграла вничью с болгарским «Локомотивом».