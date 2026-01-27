Два гола во втором тайме. Полесье в спарринге обыграло Стремсгодсет

«Полесье» продолжает учебно-тренировочный сбор в Испании. Во вторник, 27 января, подопечные Руслана Ротаня сыграли контрольный матч норвежским с клубом «Стремсгодсет».

«Полесье» пропустило первым. «Стремсгодсет» открыл счет на 36-й минуте.

Отыгрался житомирский клуб на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал Богдан Леднев.

На 72-й минуте после подачи Леднева с углового забил Игорь Краснопир. Этот гол и принес «Полесью» победу.

Товарищеский матч. Испания. 27 января

«Полесье» (Украина) – «Стремсгодсет» (Норвегия) – 2:1

Голы: Леднев, 53, Краснопир, 72 – гол, 36