Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два гола во втором тайме. Полесье в спарринге обыграло Стремсгодсет
Товарищеские матчи
Полесье
27.01.2026 17:00 – FT 2 : 1
Стремсгодсет
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 19:22 |
Поединок «Полесье» – «Стремсгодсет» завершился со счетом 2:1

ФК Полесье

«Полесье» продолжает учебно-тренировочный сбор в Испании. Во вторник, 27 января, подопечные Руслана Ротаня сыграли контрольный матч норвежским с клубом «Стремсгодсет».

«Полесье» пропустило первым. «Стремсгодсет» открыл счет на 36-й минуте.

Отыгрался житомирский клуб на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал Богдан Леднев.

На 72-й минуте после подачи Леднева с углового забил Игорь Краснопир. Этот гол и принес «Полесью» победу.

Товарищеский матч. Испания. 27 января

«Полесье» (Украина) – «Стремсгодсет» (Норвегия) – 2:1

Голы: Леднев, 53, Краснопир, 72 – гол, 36

товарищеские матчи Стремсгодсет учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Игорь Краснопир Богдан Леднев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
