Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 16:59 | Обновлено 27 января 2026, 17:17
2214
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ

Первый матч сыграют 20 февраля

27 января 2026, 16:59 | Обновлено 27 января 2026, 17:17
2214
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Перший матч зіграють 20 лютого

Дирекция УПЛ утвердила даты и время 17 тура чемпионата Украины – первого после завершения зимней паузы.

Вторую часть сезона 20 февраля откроют матчами Верес – Полтава и Динамо – Рух.

Шахтер сыграет 22 февраля с Карпатами, а неожиданный лидер ЛНЗ проведет встречу с Эпицентром.

17-й тур

20 февраля (пятница)

Верес – Полтава 15:30

Динамо – Рух 18:00

21 февраля (суббота)

Эпицентр – ЛНЗ 13:00

Металлист 1925 – Кривбасс 15:30

22 февраля (воскресенье)

Колос – Полесье 13:00

Шахтер – Карпаты 15:30

23 февраля (понедельник)

Александрия – Оболонь 13:00

Кудровка – Заря 15:30

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. С клаусулой 100 млн. Клуб АПЛ подписал вингера
ВИДЕО. Ротань объясняет Усику, что нужно делать после выхода на замену
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 Кудровка Полтава
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Футбол | 27 января 2026, 15:36 0
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город

Страна-агрессор уничтожает приморский город

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Футбол | 26.01.2026, 18:24
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Футбол | 27.01.2026, 11:51
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 61
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 109
Теннис
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем