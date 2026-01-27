ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ
Первый матч сыграют 20 февраля
Дирекция УПЛ утвердила даты и время 17 тура чемпионата Украины – первого после завершения зимней паузы.
Вторую часть сезона 20 февраля откроют матчами Верес – Полтава и Динамо – Рух.
Шахтер сыграет 22 февраля с Карпатами, а неожиданный лидер ЛНЗ проведет встречу с Эпицентром.
17-й тур
20 февраля (пятница)
Верес – Полтава 15:30
Динамо – Рух 18:00
21 февраля (суббота)
Эпицентр – ЛНЗ 13:00
Металлист 1925 – Кривбасс 15:30
22 февраля (воскресенье)
Колос – Полесье 13:00
Шахтер – Карпаты 15:30
23 февраля (понедельник)
Александрия – Оболонь 13:00
Кудровка – Заря 15:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Страна-агрессор уничтожает приморский город
Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат