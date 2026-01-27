ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда возобновится сезон УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты и время 17 тура чемпионата Украины – первого после завершения зимней паузы.

Вторую часть сезона 20 февраля откроют матчами Верес – Полтава и Динамо – Рух.

Шахтер сыграет 22 февраля с Карпатами, а неожиданный лидер ЛНЗ проведет встречу с Эпицентром.

17-й тур

20 февраля (пятница)

Верес – Полтава 15:30

Динамо – Рух 18:00

21 февраля (суббота)

Эпицентр – ЛНЗ 13:00

Металлист 1925 – Кривбасс 15:30

22 февраля (воскресенье)

Колос – Полесье 13:00

Шахтер – Карпаты 15:30

23 февраля (понедельник)

Александрия – Оболонь 13:00

Кудровка – Заря 15:30