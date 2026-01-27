Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 15:36 | Обновлено 27 января 2026, 15:37
1908
0

Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город

Страна-агрессор уничтожает приморский город

27 января 2026, 15:36 | Обновлено 27 января 2026, 15:37
1908
0
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Сергей Марусин

Одесса пережила еще одну ужасную ночь полномасштабной войны. В то время, когда город спал, прозвучала сирена воздушной тревоги, после которой началась массированная атака вражеских БПЛА. Смертоносные дроны-камикадзе летели на Одессу группами в общем количестве 50 штук.

Большую часть из них силам ПВО удалось сбить, однако не обошлось без большого количества прилетов. Рашисты били преимущественно по жилым домам мирных горожан, в результате чего были разрушены или серьезно повреждены многие дома в разных районах города. К сожалению, не обошлось без погибших и раненых.

Этой ночью в категорию пострадавших попал один из легендарных игроков и тренеров одесского СКА, а затем главный тренер СК Одесса и александрийской Полиграфтехники Сергей Марусин.

Как стало известно Sport.ua, один из обломков рашистского дрона попал в нижние этажи девятиэтажки, после чего в доме возник пожар. Среди его жителей и был Марусин, квартира которого находилась на 7 этаже. Учитывая, что выход на крышу дома был закрыт, он, как и другие люди, оказался в дымовой ловушке. Полубессознательного от отравления дымом его успели спасти спасатели с помощью пожарной лестницы. Сергей Марусин был срочно доставлен в одну из больниц Одессы, где находится в реанимации ожогового отделения.

Вражеские атаки на приморский город за почти четыре года полномасштабной войны РФ против Украины носят регулярный характер и отличаются особой жестокостью и цинизмом. За это время в Одессе российскими варварами убито и ранено не одну сотню мирных людей, разрушено и серьезно повреждено немало домов, среди которых есть и памятники архитектуры мирового значения.

Ранее мы сообщали, что Черноморец вышел из отпуска без звездного игрока команды.

По теме:
Четвертьфиналист Кубка Украины подписал пятого зимнего новичка
В Эпицентре на просмотре пять новичков, но есть и травмированые
Бенфика отметилась трогательным поступком в отношении украинцев
российско-украинская война инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27 января 2026, 15:44 5
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?

Большинство специалистов из этой страны на наших просторах не достигли ровным счетом ничего…

В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27 января 2026, 07:40 13
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер

Украинские гранды получили штрафы

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 15:55
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27.01.2026, 08:42
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 101
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем