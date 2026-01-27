Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город

Одесса пережила еще одну ужасную ночь полномасштабной войны. В то время, когда город спал, прозвучала сирена воздушной тревоги, после которой началась массированная атака вражеских БПЛА. Смертоносные дроны-камикадзе летели на Одессу группами в общем количестве 50 штук.

Большую часть из них силам ПВО удалось сбить, однако не обошлось без большого количества прилетов. Рашисты били преимущественно по жилым домам мирных горожан, в результате чего были разрушены или серьезно повреждены многие дома в разных районах города. К сожалению, не обошлось без погибших и раненых.

Этой ночью в категорию пострадавших попал один из легендарных игроков и тренеров одесского СКА, а затем главный тренер СК Одесса и александрийской Полиграфтехники Сергей Марусин.

Как стало известно Sport.ua, один из обломков рашистского дрона попал в нижние этажи девятиэтажки, после чего в доме возник пожар. Среди его жителей и был Марусин, квартира которого находилась на 7 этаже. Учитывая, что выход на крышу дома был закрыт, он, как и другие люди, оказался в дымовой ловушке. Полубессознательного от отравления дымом его успели спасти спасатели с помощью пожарной лестницы. Сергей Марусин был срочно доставлен в одну из больниц Одессы, где находится в реанимации ожогового отделения.

Вражеские атаки на приморский город за почти четыре года полномасштабной войны РФ против Украины носят регулярный характер и отличаются особой жестокостью и цинизмом. За это время в Одессе российскими варварами убито и ранено не одну сотню мирных людей, разрушено и серьезно повреждено немало домов, среди которых есть и памятники архитектуры мирового значения.

