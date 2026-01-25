Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
25 января 2026, 21:02
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

25 января Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 48-й день рождения. С этим событием главу государства поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

«Уважаемый Владимир Александрович! Позвольте от имени ФК «Динамо» (Киев) и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Несмотря на все вызовы и угрозы в течение лет войны, Вы продолжаете вести наше государство и народ вперед в борьбе за независимость. В самый тяжелый момент Вы сплотили всех украинцев и вдохновили на сопротивление врагам. Как почти четыре года назад, так и сейчас украинцы вместе противостоят российскому вторжению и защищают нашу свободу и ценности.

Ваша принципиальная позиция и усилия по отстаиванию интересов Украины на международной арене неоценимы. С Вашим мнением считаются мировые лидеры, а Вашей непоколебимостью и преданностью государству восхищаются.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, семейного уюта, выдержки и вдохновения. И, конечно же, скорейшего завершения войны и восстановления мира в Украине», – передает слова Суркиса пресс-служба столичного гранда.

Комментарии
Не зачтется тебе, Игорек, прогиб перед гарантом. Не корчь из себя патриота Украине и не приписуй это человеку, который не подготовил страну к нападению превосходящих сил врага. 
Підлизав)
Тільки народ і ЗСУ відповідальні за те, що держава все ще існує. препиздент більше нашкодив на початку, обезброївши державу перед наступом свинособак. ТОму - штанга, суркіс. Але прогиб зарахують
