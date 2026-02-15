Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Киевский клуб ожидает перестройка
Известна основная причина назначения тренером «Динамо» Игоря Костюка, который пришел из юношеской команды киевлян.
Как отмечает ТаТоТаке, руководство «Динамо» назначило Костюка только для одной цели – полной перестройки команды. От тренера ждут смелых кадровых решений. В приоритете руководства киевлян будут не высокие места по итогам УПЛ, а открытие 2-3 талантов из юношеской команды.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.
