Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 09:12 |
1817
1

Киевский клуб ожидает перестройка

1
ФК Динамо. Игорь Костюк

Известна основная причина назначения тренером «Динамо» Игоря Костюка, который пришел из юношеской команды киевлян.

Как отмечает ТаТоТаке, руководство «Динамо» назначило Костюка только для одной цели – полной перестройки команды. От тренера ждут смелых кадровых решений. В приоритете руководства киевлян будут не высокие места по итогам УПЛ, а открытие 2-3 талантов из юношеской команды.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно. По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.

Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
GloryUkraine
Без солідних інвестицій нічого не буде. 
Купують один третьосортний непотріб.
