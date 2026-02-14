В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бирмингемом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Бирмингем

Достаточно средне складывается сезон для «Бирмингема». После 32 туров Чемпионшипа на балансе команды есть 46 очков, позволяющих находиться только на 10 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны плей-офф совсем не велико – всего 1 зачетный пункт, правда, «Бирмингем» уже сыграл на 1 матч больше конкурентов.

В 1/32 финала Кубка Англии коллектив выбил «Кембридж Юнайтед» со счетом 2:3.

Лидс

Совершенно неплохие результаты как для новичка Премьер-лиги демонстрируют «павлины». За 26 туров национальной лиги команде удалось набрать 30 зачетных пунктов, благодаря которым теперь она находится на 15-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 6 очков.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии «Лидс» со счетом 1:3 обыграл «Дерби Каунти».

Личные встречи

За последние 7 лет клубы сыграли между собой всего 2 поединка. Статистика равна – каждый коллектив имеет по 1 победе.

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Бирмингема» продолжается уже 11 матчей подряд.

За последние 6 матчей «Лидс» потерпел лишь 1 поражение.

В последних 7-х играх «Лидс» только раз сохранил ворота сухими.

В предыдущих 9-х домашних матчах «Бирмингем» сохранил ворота сухими только раз.

Прогноз

Матчи в кубке всегда полны сюрпризов, поэтому ставить на победу какой-то команды будет достаточно рискованно. Учитывая не слишком надежную игру в обороне от коллективов, я поставлю на обе забьют (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).