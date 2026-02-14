Бирмингем – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 15 февраля в 14:00 по Киеву
В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бирмингемом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Бирмингем
Достаточно средне складывается сезон для «Бирмингема». После 32 туров Чемпионшипа на балансе команды есть 46 очков, позволяющих находиться только на 10 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны плей-офф совсем не велико – всего 1 зачетный пункт, правда, «Бирмингем» уже сыграл на 1 матч больше конкурентов.
В 1/32 финала Кубка Англии коллектив выбил «Кембридж Юнайтед» со счетом 2:3.
Лидс
Совершенно неплохие результаты как для новичка Премьер-лиги демонстрируют «павлины». За 26 туров национальной лиги команде удалось набрать 30 зачетных пунктов, благодаря которым теперь она находится на 15-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 6 очков.
По пути в 1/16 финала Кубка Англии «Лидс» со счетом 1:3 обыграл «Дерби Каунти».
Личные встречи
За последние 7 лет клубы сыграли между собой всего 2 поединка. Статистика равна – каждый коллектив имеет по 1 победе.
Интересные факты
- Беспроигрышная домашняя серия «Бирмингема» продолжается уже 11 матчей подряд.
- За последние 6 матчей «Лидс» потерпел лишь 1 поражение.
- В последних 7-х играх «Лидс» только раз сохранил ворота сухими.
- В предыдущих 9-х домашних матчах «Бирмингем» сохранил ворота сухими только раз.
Прогноз
Матчи в кубке всегда полны сюрпризов, поэтому ставить на победу какой-то команды будет достаточно рискованно. Учитывая не слишком надежную игру в обороне от коллективов, я поставлю на обе забьют (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).
14:00
