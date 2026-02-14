Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил недовольство словами лидера команды Усмана Дембеле после сенсационного поражения от «Ренна» (1:3).
Дембеле: «Если на поле каждый думает только за себя, мы ничего не достигнем. Главное всегда – команда, а не индивидуальные достижения».
Энрике: «Я не позволю игроку ставить себя выше клуба. Ответственность за команду лежит на мне, а не на спортивном директоре или президенте. Эти слова — лишь эмоции после разочарования матчем».
Отметим, что полный матч против «Ренна» отыграл украинский футболист парижан Илья Забарный.
