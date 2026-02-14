Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Франция
14 февраля 2026, 00:01 |
1

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил недовольство словами лидера команды Усмана Дембеле после сенсационного поражения от «Ренна» (1:3).

Дембеле: «Если на поле каждый думает только за себя, мы ничего не достигнем. Главное всегда – команда, а не индивидуальные достижения».

Энрике: «Я не позволю игроку ставить себя выше клуба. Ответственность за команду лежит на мне, а не на спортивном директоре или президенте. Эти слова — лишь эмоции после разочарования матчем».

Отметим, что полный матч против «Ренна» отыграл украинский футболист парижан Илья Забарный.

По теме:
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Не лучший день Забарного. Украинец узнал оценку после провала ПСЖ
Ренн шокировал ПСЖ, отгрузив три мяча Сафонову. Забарный сыграл весь матч
antt
Так це його один гол. так би було 3:0
