Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену

Донецкий «Шахтер» снова начал переговоры по поводу трансфера хавбека бразильского «Гремио» Габриэля Мека.

Интерес украинского клуба продолжается еще с прошлого года – тогда сделка была близка к завершению при предыдущем руководстве бразильского клуба.

Ожидается, что в ближайшие недели «горняки» подготовят официальное предложение по переходу бразильца.

Ранее сообщалось, что руководство «Гремио» убеждено, что интерес со стороны «Ливерпуля» и потенциальная роль игрока в основе позволят поднять цену до уровня около 190 млн бразильских реалов (30 млн евро).