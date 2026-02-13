Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»
Донецкий «Шахтер» снова начал переговоры по поводу трансфера хавбека бразильского «Гремио» Габриэля Мека.
Интерес украинского клуба продолжается еще с прошлого года – тогда сделка была близка к завершению при предыдущем руководстве бразильского клуба.
Ожидается, что в ближайшие недели «горняки» подготовят официальное предложение по переходу бразильца.
Ранее сообщалось, что руководство «Гремио» убеждено, что интерес со стороны «Ливерпуля» и потенциальная роль игрока в основе позволят поднять цену до уровня около 190 млн бразильских реалов (30 млн евро).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Стуани
Подопечные Луиса Энрике не сумели подтвердить статус фаворита, уступив со счетом 1:3