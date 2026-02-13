Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 23:45 |
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену

Габриэль Мек – снова в поле зрения «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» снова начал переговоры по поводу трансфера хавбека бразильского «Гремио» Габриэля Мека.

Интерес украинского клуба продолжается еще с прошлого года – тогда сделка была близка к завершению при предыдущем руководстве бразильского клуба.

Ожидается, что в ближайшие недели «горняки» подготовят официальное предложение по переходу бразильца.

Ранее сообщалось, что руководство «Гремио» убеждено, что интерес со стороны «Ливерпуля» и потенциальная роль игрока в основе позволят поднять цену до уровня около 190 млн бразильских реалов (30 млн евро).

