Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 07:48 |
1

Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб

Олег Саленко мог возглавить «Оболонь»

Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко рассказал, что после завершения игровой карьеры получил предложение возглавить вторую команду «Оболони», однако отказался.

«Слободян предлагал мне тренировать дубль «Оболони». Но я чувствовал, что это не совсем то. Хотелось работать на более высоком уровне.

Тогда в «Оболони» был денежный запас, пивной запас, а другого еще ничего. Только потом команда начала подниматься», – сказал Саленко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Перець
Судячи з лиця , тільки Оболонь 
