Источник: Ребров может покинуть должность тренера сборной Украины в марте

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свою должность в марте, за несколько месяцев до старта чемпионата мира. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Насколько я знаю, сам Ребров придерживается такого мнения, что если он не не сможет пройти плей-офф, то он сам добропорядочно жмет руку и уходит с должности главного тренера», – рассказал Бурбас.

В полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Украины сыграет против Швеции, а в случае победы встретится с победителем противостоянии Польша – Албания.

Полуфинальные матчи состоятся 26 марта, финал плей-офф будет сыгран 31 марта.

Ребров возглавляет «сине-желтую» команду с 2023 года. В квалификации, которая состоялась осенью 2025-го, украинская команда стала второй в своем квартете, пропустив вперед Францию.