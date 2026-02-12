Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ребров может покинуть должность тренера сборной Украины в марте
Чемпионат мира
12 февраля 2026, 08:33 |
285
1

Источник: Ребров может покинуть должность тренера сборной Украины в марте

Наставник «сине-желтых» готов уйти в случае неудачи со Швецией в полуфинале плей-офф квалифкации

12 февраля 2026, 08:33 |
285
1 Comments
Источник: Ребров может покинуть должность тренера сборной Украины в марте
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свою должность в марте, за несколько месяцев до старта чемпионата мира. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Насколько я знаю, сам Ребров придерживается такого мнения, что если он не не сможет пройти плей-офф, то он сам добропорядочно жмет руку и уходит с должности главного тренера», – рассказал Бурбас.

В полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Украины сыграет против Швеции, а в случае победы встретится с победителем противостоянии Польша – Албания.

Полуфинальные матчи состоятся 26 марта, финал плей-офф будет сыгран 31 марта.

Ребров возглавляет «сине-желтую» команду с 2023 года. В квалификации, которая состоялась осенью 2025-го, украинская команда стала второй в своем квартете, пропустив вперед Францию.

По теме:
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не дождался. Ноттингем Форест уволил коуча
В УАФ вспомнили о вратаре сборной Украины, которого игнорирует Ребров
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Игорь Бурбас отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 6
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 11 февраля 2026, 22:57 4
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх

Александр проведет поединок против Верховена

Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Футбол | 12.02.2026, 04:46
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 11.02.2026, 17:05
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Невірю, сьогодні не 1 квітня
Ответить
+1
Популярные новости
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
11.02.2026, 21:59 4
Олимпийские игры
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем