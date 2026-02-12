Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура АПЛ начнется 12 февраля в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Коммьюнити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

