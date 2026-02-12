Англия12 февраля 2026, 03:24 |
13
0
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 26-го тура АПЛ начнется 12 февраля в 22:00 по киевскому времени
12 февраля 2026, 03:24 |
13
0
В четверг, 12 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Коммьюнити Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – АрсеналСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву
Футбол | 11 февраля 2026, 08:48 68
Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне
Футбол | 11.02.2026, 07:05
Футбол | 11.02.2026, 21:41
Футбол | 12.02.2026, 01:44
Комментарии 0
Популярные новости
11.02.2026, 11:05 6
11.02.2026, 06:23 1
10.02.2026, 10:02 13
11.02.2026, 17:05 2
Олимпийские игры
10.02.2026, 08:46 7
11.02.2026, 07:28 15
10.02.2026, 03:33 8