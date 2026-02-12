Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 февраля 2026, 04:25 | Обновлено 12 февраля 2026, 04:26
Рэтклифф назвал причину экономического кризиса в стране

bbc.com. Джим Рэтклифф

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поделился мнением относительно текущего экономического положения Великобритании.

«Функционирование экономики невозможно, когда девять миллионов граждан живут на государственные пособия на фоне колоссального притока мигрантов. Великобритания фактически колонизирована, и это ложится тяжелым финансовым бременем на страну.

Разве это не колонизация иммигрантами? Если в 2020 году численность населения составляла 58 миллионов, то сегодня она достигла 70 миллионов. Рост составил 12 миллионов человек.

Трудно сказать, виной ли тому системные препятствия, мешающие [премьер-министру] Киру [Стармеру] действовать, или же он проявляет излишнюю мягкость. Кир – достойный человек, он мне симпатичен, но его пост требует жесткости. Необходимы волевые и непопулярные решения, чтобы стабилизировать ситуацию, так как сейчас британская экономика пребывает в глубоком кризисе.

Убежден, что стране нужен лидер, готовый пожертвовать рейтингом ради решения фундаментальных проблем», – отметил Рэтклифф в эфире Sky News.

Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Кир Стармер Великобритания Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Sky News
