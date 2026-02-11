Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
WTA
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок начнется 11 февраля в 18:30 по Киеву

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Коллаж Sport.ua

11 февраля, в 1/8 финала престижного теннисного турнира в Дохе между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Анна Калинская (WTA 28).

Начало встречи запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины в этом сезоне достойна самых лестных комплиментов. На счету спортсменки 11 побед в 12 матчах. За этот период Свитолина выиграла турнир в Окленде, дошла до полуфинала австралийского мейджора, а также вернулась в топ-10.

В Дохе спортсменка начала со второго круга, где довольно уверенно разобралась с непростой землячкой Даяной Ястремской – 6:1, 6:4. Сплав опыта, стабильности и серьезной подготовки, позволяют показывать сейчас теннис такого высокого уровня. Свитолина отлично пользуется своими сильными сторонами и умеет подстроиться под стиль игры соперниц. Если удастся пройти в четвертьфинал, там придется сыграть с победителем чешского дерби Каролина Плишкова – Каролина Мухова.

Анна Калинская

«Нейтралка» в текущем сезоне провела 9 матчей, в которых одержала шесть побед. Каких-то больших успехов не было, но играла спортсменка неплохо. Если разобраться, Калинская в текущем сезоне проигрывала таким сильным соперницам как: Виктория Мбоко, Джессика Пегула и Ига Свентек, всем в трех сетах.

В Дохе теннисистка успела провести два матча, в первом круге была уверенная победа над испанкой Джессикой Бузас Манейро – 6:2, 6:1. А во втором круге одолела сильную американку Эмму Наварро – 7:5, 2:6, 6:2. Со старта сезона Калинская смогла подняться на пять позиций в рейтинге.

Личные встречи

Теннисистки пересекались трижды, во всех случаях Калинская без шансов уступала в двух партиях. Два матча состоялось на харде, оба в прошлом году, сначала Свитолина выиграла в Дубае – 6:1, 6:2, а потом в Монреале – 6:1, 6:1.

Прогноз

Украинка фаворит встречи, на что есть весомые причины, Свитолина выше в рейтинге, имеет преимущество в очных встречах, а также лучше проводит этот сезон.

Нельзя сказать, что Калинская находится в плохой форме, она может навязать серьезную борьбу неудобной для себя сопернице. Возьму здесь осторожную ставку тотал больше 19,5 геймов за 1,61.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
11.02.2026 -
18:30
Анна Калинская
Тотал больше 19.5 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Элина Свитолина Анна Калинская WTA Доха прогнозы на теннис прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
