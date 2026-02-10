Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
11.02.2026 21:30 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 февраля 2026, 22:20 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:24
36
0

Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 11 февраля в 21:30 по Киеву

10 февраля 2026, 22:20 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:24
36
0
Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В среду, 11 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Фулгэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Манчестер Сити

Вполне успешно складывается сезон для «горожан». После 25 туров Премьер-лиги на балансе коллектива есть уже 50 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку общего зачета. Расстояние от возглавляющего таблицу «Арсенала» на данный момент составляет 6 очков. В Кубке Англии клуб выбил «Эксетер» и квалифицировался в 1/16 финала, где встретится с «Солфордом».

В Лиге чемпионов англичане набрали 16 очков за 8 игр и заняли 8-е место общего зачета, что позволит им сыграть в 1/8 финала турнира.

Фулгем

Неплохо сезон проходит и для «Фулгема». За 25 матчей чемпионата Англии «дачникам» удалось добыть в борьбе 34 очка, которые пока позволяют им находиться на 10-м месте турнирной таблицы. И от 6-го, и от 16-го места коллектив отделяет всего 5 баллов.

В Кубке Англии «Фулгэм» одолел «Мидлсбро» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Сток Сити».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Манчестер Сити». За этот отрезок «горожанам» удалось одержать 5 побед с общим счетом 19:7.

Интересные факты

  • В 8/10 предыдущих матчах между клубами забивали больше 2.5 гола.
  • «Манчестер Сити» забил 51 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд.
  • «Манчестер Сити» непобедим дома уже 10 игр подряд.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Геи, Диаш, Нунеш – Родри – Семенио, Рейндерс, Силва, Шерки – Голланд

Фулгэм: Лено – Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань – Берге, Ивоби – Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон – Хименес

Прогноз

В последних играх между клубами было забито много голов, поэтому считаю, что эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
11 февраля 2026 -
21:30
Фулхэм
Тотал больше 2.5 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сандерленд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сандерленд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Манчестер Сити - Фулхэм Фулхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10 февраля 2026, 08:46 7
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк

Куарши вскоре присоединится к «Динамо»

Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10 февраля 2026, 10:13 3
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Бывший защитник сборной Украины намерен вернуться в расположение одесской команды

ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10.02.2026, 16:03
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 10.02.2026, 22:42
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 60
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 9
Футбол
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем