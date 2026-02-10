Манчестер Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 11 февраля в 21:30 по Киеву
В среду, 11 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Фулгэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.
Манчестер Сити
Вполне успешно складывается сезон для «горожан». После 25 туров Премьер-лиги на балансе коллектива есть уже 50 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку общего зачета. Расстояние от возглавляющего таблицу «Арсенала» на данный момент составляет 6 очков. В Кубке Англии клуб выбил «Эксетер» и квалифицировался в 1/16 финала, где встретится с «Солфордом».
В Лиге чемпионов англичане набрали 16 очков за 8 игр и заняли 8-е место общего зачета, что позволит им сыграть в 1/8 финала турнира.
Фулгем
Неплохо сезон проходит и для «Фулгема». За 25 матчей чемпионата Англии «дачникам» удалось добыть в борьбе 34 очка, которые пока позволяют им находиться на 10-м месте турнирной таблицы. И от 6-го, и от 16-го места коллектив отделяет всего 5 баллов.
В Кубке Англии «Фулгэм» одолел «Мидлсбро» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Сток Сити».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Манчестер Сити». За этот отрезок «горожанам» удалось одержать 5 побед с общим счетом 19:7.
Интересные факты
- В 8/10 предыдущих матчах между клубами забивали больше 2.5 гола.
- «Манчестер Сити» забил 51 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
- «Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд.
- «Манчестер Сити» непобедим дома уже 10 игр подряд.
Возможные стартовые составы
Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Геи, Диаш, Нунеш – Родри – Семенио, Рейндерс, Силва, Шерки – Голланд
Фулгэм: Лено – Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань – Берге, Ивоби – Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон – Хименес
Прогноз
В последних играх между клубами было забито много голов, поэтому считаю, что эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.53 по линии БК betking).
