Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
11 февраля состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Фулхэм».
Местом проведения матча станет арена «Этихад Стедиум» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Последняя встреча команд прошла 2 декабря 2025 года и завершилась довольно результативно: коллективы забили в матче девять мячей, а победу одержали «горожане» – 5:4.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
