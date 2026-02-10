Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
11.02.2026 21:30 - : -
Фулхэм
Англия
10 февраля 2026, 22:27 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:28
Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Фулхэм».

Местом проведения матча станет арена «Этихад Стедиум» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Последняя встреча команд прошла 2 декабря 2025 года и завершилась довольно результативно: коллективы забили в матче девять мячей, а победу одержали «горожане» – 5:4.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

