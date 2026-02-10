ВИДЕО. Судаков разочаровал Моуриньо? Наставник Бенфики требует голов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
10 февраля 2026, 12:33 |
436
0

Тренер лиссабонской команды недоволен результативностью и реализацией своих подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В воскресенье, 8 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Бенфика» и «Алверка». Лиссабонский клуб одержал непростую победу со счетом 2:1.

После финального свистка наставник «орлов» Жозе Моуриньо остался недоволен игрой своих подопечных из-за неудовлетворительной реализации голевых моментов.

Опытный португальский специалист признался, что требует от футболистов забитых мячей и привел в качестве примера полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

23-летний украинец перебрался в Лиссабон из донецкого «Шахтера» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне Судаков провел 31 матч в футболке «орлов», в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

«Бенфика» набрала 49 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 13 февраля, подопечные Моуриньо сыграют против «Санта-Клары» на выезде.

По теме:
Трубин и Судаков могут остаться без главного тренера. Куда уйдет Моуриньо?
Спасательный гол на 90+10. Порту сыграл вничью со Спортингом
МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»
