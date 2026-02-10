ВИДЕО. Судаков разочаровал Моуриньо? Наставник Бенфики требует голов
Тренер лиссабонской команды недоволен результативностью и реализацией своих подопечных
В воскресенье, 8 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Бенфика» и «Алверка». Лиссабонский клуб одержал непростую победу со счетом 2:1.
После финального свистка наставник «орлов» Жозе Моуриньо остался недоволен игрой своих подопечных из-за неудовлетворительной реализации голевых моментов.
Опытный португальский специалист признался, что требует от футболистов забитых мячей и привел в качестве примера полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.
23-летний украинец перебрался в Лиссабон из донецкого «Шахтера» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне Судаков провел 31 матч в футболке «орлов», в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
«Бенфика» набрала 49 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 13 февраля, подопечные Моуриньо сыграют против «Санта-Клары» на выезде.
