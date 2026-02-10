Владимир МУЛИК: «Мечтаю забить свой первый мяч в чемпионате Украины»

«Кривбасс» продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании. Форвард криворожского клуба Владимир Мулик рассказал о ходе тренировочного процесса и поделился своей мечтой.

– Расскажи немного о себе – где начинал, как попал в ««Кривбасс»?

– Начинал в винницкой «Ниве», потом Виталий Косовский пригласил меня в «Кривбасс» U-19. Я согласился, поехал на просмотр и потом остался в команде и подписал контракт.

– Кто для тебя был примером в футболе? Чьей игрой увлекался?

– Всегда увлекался игрой Криштиану Роналду, брал в пример его труд, дисциплину. Даже сейчас я продолжаю многому учиться у него и узнавать что-то новое.

– Какие главные характеристики должен иметь нападающий в современном футболе?

– По моему мнению, нужно иметь большое желание работать, уметь находиться в нужном месте и в нужное время, искать свой шанс и всегда просить мяч, быть упрямым на поле и целеустремленным.

– Твои впечатления от дебюта в «Кривбассе».

– Впечатления были невероятны. Я очень долго ждал своего дебюта, много работал и готовился сначала в команде U-19. Пытался себя зарекомендовать. Потом уже в первой команде я получил свой шанс, за который я очень благодарен тренерскому штабу и руководству клуба.

– Как оцениваешь для себя этот сезон?

– В общем, оцениваю неплохо, но многие моменты в игре мне еще нужно улучшать. В целом сезон выходит хорошо: дебютировал, выходил на замену, отдал первую голевую передачу. Можно сказать, что я доволен тем, как у меня обстоят дела.

– Конкуренция в атаке «Кривбасса» серьезная? Кого можешь отметить из нападающих?

– У нас все нападающие очень сильны. У каждого можно многому научиться в игре, на тренировках и вне тренировок. Это и Мендоса, и Парако, и Бар Лин. У каждого из них свои сильные качества, и у каждого можно что-то взять в футбольном плане.

– «Кривбасс» сейчас на сборах в Испании. Какие задачи ставятся перед командой в плане физики, тактики и игровых моментов?

– В первую очередь очень важно заложить фундамент на вторую половину чемпионата. Потому мы много работаем над физической подготовкой. На каждой тренировке мы этой составляющей уделяем большое внимание. Также много работаем над тактическими моментами. Каждый день у нас есть теория, где мы разбираем нашу игру и игру соперников.

– На твоем счету уже два забитых мяча на сборах в ворота китайского «Тяньцзиня» и корейского «Теджона». Как оцениваешь свою игру в спаррингах?

– Я доволен своей игрой и голами. Каждый спарринг, в котором я играл, оцениваю как достаточно хороший. Впрочем, есть много, что нужно улучшать. Знаю свои недостатки и стараюсь работать над ними каждый день.

– Какие ставишь задачи перед собой во второй части сезона?

– Хочется как можно больше играть. Естественно, хочется реализовать свою мечту и забить свой первый мяч в чемпионате Украины. Ну и стараюсь достичь с командой максимально высоких целей в этом сезоне.