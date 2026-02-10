Полесье – Хальмстад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 18:00 встречаются Полесье Житомир и команда Хальмстад из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Это второй спарринг игрового дня для Полесья. Утром волки другим составом обыграли испанскую Гранаду (4:3). Голами за Полесье отметились: Александр Назаренко, автогол, Александр Андриевский, Илья Краснопир.
Анонс матча
