Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Хальмстад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 15:04 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:06
13
0

Полесье – Хальмстад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

10 февраля 2026, 15:04 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:06
13
0
Полесье – Хальмстад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 18:00 встречаются Полесье Житомир и команда Хальмстад из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Это второй спарринг игрового дня для Полесья. Утром волки другим составом обыграли испанскую Гранаду (4:3). Голами за Полесье отметились: Александр Назаренко, автогол, Александр Андриевский, Илья Краснопир.

Полесье – Хальмстад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Хальмстад
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 10 февраля 2026, 03:21 4
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом

Александр и Климас все объяснили

Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Футбол | 10 февраля 2026, 13:43 0
Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника

Травма у Максима Грисьо оказалась серьезной

Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Футбол | 09.02.2026, 16:41
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10.02.2026, 06:49
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Олимпиада-2026. День 4. Анонс событий
Олимпийские игры | 10.02.2026, 08:57
Олимпиада-2026. День 4. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 4. Анонс событий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 17
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 18
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
08.02.2026, 09:00
Война
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем