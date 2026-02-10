Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 18:00 встречаются Полесье Житомир и команда Хальмстад из Швеции.

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Это второй спарринг игрового дня для Полесья. Утром волки другим составом обыграли испанскую Гранаду (4:3). Голами за Полесье отметились: Александр Назаренко, автогол, Александр Андриевский, Илья Краснопир.

Полесье – Хальмстад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча