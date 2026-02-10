Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 16:31 | Обновлено 10 февраля 2026, 16:49
Эксперт: «Это самое серьезное достижение УАФ. Просто прорыв»

Вацко отметил ситуацию со статусом украинцев в топ-чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко после итоговой пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко отметил одно самое важное достижение.

Ряд европейских чемпионатов не будут считать украинцев легионерами.

«Договоренность о том, что украинцы не будут считаться легионерами в Испании, Франции, Нидерландах и некоторых других чемпионатах, это самое серьезное достижение. Это прорыв для УАФ».

«Это то, что дает украинским игрокам больше прав и возможностей. Что удивляет – Шевченко пока не договорился с итальянской Серией A», – сказал Вацко.

Шевченко в понедельник отметил, что с другими федерациями переговоры продолжаются.

Владислав Ванат Виктор Вацко Ла Лига Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
