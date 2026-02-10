Арне СЛОТ: «Ливерпуль без ЛЧ – это недопустимо. Будет катастрофа»

Наставник Ливерпуля Арне Слот убежден, что команда по итогам сезона АПЛ должна квалифицироваться в Лигу чемпионов. Иное станет катастрофой для клуба.

«Это будет недопустимо, если Ливерпуль не выйдет в Лигу чемпионов. Я это понимаю. Это будет недопустимый сезон для нас. В таблице все достаточно плотно, но нельзя допускать кризисных периодов».

«Для клуба в плане финансов без ЛЧ случится катастрофа, это окажет невероятное влияние», – сказал Слот.

По итогам сезона из АПЛ в ЛЧ, скорее всего, попадет пять команд. Ливерпуль отстает от топ-5 на 4 пункта.