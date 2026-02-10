Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 07:31 |
25
0

Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного матча на сборах в Турции

10 февраля 2026, 07:31 |
25
0
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы продолжает готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги на начально-тренировочном собрании. Большинство представителей УПЛ для проведения сборов выбрали Турцию.

Во вторник, 10 февраля, сойдутся лидеры нынешнего сезона УПЛ, которые померятся силами в контрольном матче. Черкасский ЛНЗ сыграет против донецкого Шахтера. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

«Фиолетовые» в хорошем настроении подойдут к матчу против «горняков» Подопечные Виталия Пономарева сумели одержать 6 побед на сборах, обыграв: ФК Дукла (2:1), ФК Полония (2:0), ФК Сараево (2:1), ФК Железничар (1:0) и дважды ковалевский Колос (1:1) 2:1).

Шахтер провел всего три контрольных матча этой зимой. Подопечные Арды Турана уступили ФК Гросашпах (1:2), но сумели одолеть ФК Рига (2:1) и ФК Динамо Тбилиси (7:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию контрольного матча Шахтер (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы), за которой можно следить на украинской версии сайта.

По теме:
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
С лидером Шахтера провел переговоры прославленный клуб
текстовая трансляция ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09 февраля 2026, 08:14 1
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»

Виталий – о Дональде Трампе

ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне
Футбол | 10 февраля 2026, 00:51 2
ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне
ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне

Мунир Насрауи публично обратился к властям Барселоны

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
Футбол | 10.02.2026, 03:45
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 09.02.2026, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 26
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем