Украинские клубы продолжает готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги на начально-тренировочном собрании. Большинство представителей УПЛ для проведения сборов выбрали Турцию.

Во вторник, 10 февраля, сойдутся лидеры нынешнего сезона УПЛ, которые померятся силами в контрольном матче. Черкасский ЛНЗ сыграет против донецкого Шахтера. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

«Фиолетовые» в хорошем настроении подойдут к матчу против «горняков» Подопечные Виталия Пономарева сумели одержать 6 побед на сборах, обыграв: ФК Дукла (2:1), ФК Полония (2:0), ФК Сараево (2:1), ФК Железничар (1:0) и дважды ковалевский Колос (1:1) 2:1).

Шахтер провел всего три контрольных матча этой зимой. Подопечные Арды Турана уступили ФК Гросашпах (1:2), но сумели одолеть ФК Рига (2:1) и ФК Динамо Тбилиси (7:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию контрольного матча Шахтер (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы), за которой можно следить на украинской версии сайта.