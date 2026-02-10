Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец подписал бывшего голкипера Динамо с опытом игр в Лиге чемпионов
Украина. Первая лига
10 февраля 2026, 07:52 | Обновлено 10 февраля 2026, 08:58
Черноморец подписал бывшего голкипера Динамо с опытом игр в Лиге чемпионов

Максим Коваль перебрался в расположение «моряков»

Черноморец подписал бывшего голкипера Динамо с опытом игр в Лиге чемпионов
Instagram. Максим Коваль

Одесский «Черноморец» достаточно активно ведет себя на трансферном рынке после прихода на тренерский мостик Романа Григорчука.

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком «моряков» стал Максим Коваль, в свое время выступавший за киевское «Динамо». Максим уже согласовал все детали контракта с Черноморцем. Соглашение будет действовать 1.5 года. О финансовых аспектах ничего не известно.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Максим Коваль (футболист) Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу трансферы Динамо Киев Первая лига Украины
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Так Макс скоро вернётся в родное Запорожье. Если...
Ответить
0
REALIST
З досвідом гри.... Навіщо такі пафосні заголовки? Між воротарем, який пропустив мішок голів у ЛЧ від яблонців і пафосів, і тим, що в першій лізі відстояв половину матчів на 0, краще брати другого...
Ответить
0
