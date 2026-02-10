Черноморец подписал бывшего голкипера Динамо с опытом игр в Лиге чемпионов

Одесский «Черноморец» достаточно активно ведет себя на трансферном рынке после прихода на тренерский мостик Романа Григорчука.

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком «моряков» стал Максим Коваль, в свое время выступавший за киевское «Динамо». Максим уже согласовал все детали контракта с Черноморцем. Соглашение будет действовать 1.5 года. О финансовых аспектах ничего не известно.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с бело-синими играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.