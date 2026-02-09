Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 01:32
Суркис для основной команды Динамо совершит только один трансфер

Киевляне ищут нападающего

Суркис для основной команды Динамо совершит только один трансфер
ФК Динамо

Киевское «Динамо» планирует усилиться в зимнее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в основную команду киевский гранд планирует усиление только на одну позицию – центрального нападающего.

Вскоре к киевлянам присоединится 18-летний центрбек Стэнли Куарши, выступающий за клуб VIM Sporting из Аккры. Однако футболиста арендуют под команду «Динамо» U-19.

После первой половины сезона киевляне находятся в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу на четвертой строчке, имея в активе 26 очков.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии
