Суркис для основной команды Динамо совершит только один трансфер
Киевляне ищут нападающего
Киевское «Динамо» планирует усилиться в зимнее трансферное окно.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в основную команду киевский гранд планирует усиление только на одну позицию – центрального нападающего.
Вскоре к киевлянам присоединится 18-летний центрбек Стэнли Куарши, выступающий за клуб VIM Sporting из Аккры. Однако футболиста арендуют под команду «Динамо» U-19.
После первой половины сезона киевляне находятся в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу на четвертой строчке, имея в активе 26 очков.
