Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 23:15
Верес определил дедлайн для просмотра африканцев

У них еще есть две попытки доказать свою профспособность

Верес определил дедлайн для просмотра африканцев
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, в спарринге с «Кудровкой» на турецком сборе вынужден был попросить замену бразильский легионер ровенчан Гильерме.

По имеющейся информации, повреждение оказалось несерьезным и клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы латиноамериканец еще принял участие в контрольных матчах в Турции.

Сейчас в расположении «Вереса» находятся на просмотре три африканца. У них еще есть две попытки доказать свою профессиональную пригодность в спаррингах с «Видовре» из Дании (10 февраля) и через три дня – с грузинским «Динамо».

Между тем также стало известно, что покинули тренировочный лагерь ровенчан юные Станислав Мигуцкий и Максим Яхонтов, которые продолжат подготовку в молодежном составе (U-19).

Ранее сообщалось, что в спарринге «Вереса» и «Кудровки» все решил один забитый мяч.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
