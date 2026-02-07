Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины

Бывший футболист «Шахтера» Дмитрий Топалов объяснил, почему решил покинуть Украину и перебрался в «Актобе».

«Я пришел в «Шахтер» в 7 лет. Сегодня мой путь здесь подходит к концу. 20 лет в одном клубе – это целая жизнь. Путь, который сформировал меня как футболиста и как человека.

Спасибо президенту клуба, всем моим тренерам – от детской академии до профессионального уровня, работникам клуба и болельщикам. «Шахтер» навсегда останется частью меня», – написал Топалов в инстаграме.

Отмечается, что в составе казахстанского клуба выступает Иван Ордец. В начале полномасштабного вторжения вокруг позиции Ивана возник скандал – он продолжал выступать в составе московского «Динамо» и принимал участие в корпоративах команды.