ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой

Дарья Квиткова опубликовала новую серию эффектных кадров, которые мгновенно привлекли внимание подписчиков.

Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко поделилась фото с отдыха, подчеркнув отличную физическую форму.

Яркие снимки в купальнике собрали множество лайков и комплиментов.

Владимир Бражко также отреагировал на публикацию, оставив лаконичный комментарий – «boom», который быстро стал одним из самых заметных под постом.