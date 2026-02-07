Другие новости07 февраля 2026, 00:06 |
960
2
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой
Дарья Квиткова порадовала свежим контентом
07 февраля 2026, 00:06 |
960
Дарья Квиткова опубликовала новую серию эффектных кадров, которые мгновенно привлекли внимание подписчиков.
Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко поделилась фото с отдыха, подчеркнув отличную физическую форму.
Яркие снимки в купальнике собрали множество лайков и комплиментов.
Владимир Бражко также отреагировал на публикацию, оставив лаконичный комментарий – «boom», который быстро стал одним из самых заметных под постом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2026, 09:10 9
Артема исключили из заявки на Лигу Европы
Хоккей | 06 февраля 2026, 19:25 4
Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A
Футбол | 07.02.2026, 00:32
Бокс | 06.02.2026, 05:22
Теннис | 06.02.2026, 20:09
Популярные новости
06.02.2026, 05:02 4
05.02.2026, 08:18 9
05.02.2026, 10:18
05.02.2026, 20:26 4
05.02.2026, 08:03 22
06.02.2026, 12:53
06.02.2026, 00:02 5
05.02.2026, 08:39 4
рускім міром. В Україні вже 35 років все викладання ведеться українською.
А в вас автори майже всіх статтей живуть лише ворожим контентом і пишуть гірше,
ніж студенти-іноземці першого курсу в наших університетах.