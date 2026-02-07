Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой
Другие новости
07 февраля 2026, 00:06 |
960
2

ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой

Дарья Квиткова порадовала свежим контентом

07 февраля 2026, 00:06 |
960
2 Comments
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой
Instagram. Дарья Квиткова

Дарья Квиткова опубликовала новую серию эффектных кадров, которые мгновенно привлекли внимание подписчиков.

Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко поделилась фото с отдыха, подчеркнув отличную физическую форму.

Яркие снимки в купальнике собрали множество лайков и комплиментов.

Владимир Бражко также отреагировал на публикацию, оставив лаконичный комментарий – «boom», который быстро стал одним из самых заметных под постом.

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо
ФОТО. Футбольная журналистка поразила своей красотой. Бюст на 10/10
ФОТО. Экс-форвард сборной Англии и Ливерпуля оказался в суде
Дарья Квиткова lifestyle Владимир Бражко девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06 февраля 2026, 09:10 9
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику

Артема исключили из заявки на Лигу Европы

Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Хоккей | 06 февраля 2026, 19:25 4
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу

Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A

Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока
Футбол | 07.02.2026, 00:32
Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока
Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06.02.2026, 05:22
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Теннис | 06.02.2026, 20:09
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Sil'chuk
Наречена БражКА, а не Бражко. Вчіть українську мову і перестаньте жити
рускім міром. В Україні вже 35 років все викладання ведеться українською.
А в вас автори майже всіх статтей живуть лише ворожим контентом і пишуть гірше,
ніж студенти-іноземці першого курсу в наших університетах.
Ответить
+2
Vitaly Kozak
Так вже ж вражала не раз... фігурою...
Ответить
0
Популярные новости
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 9
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
05.02.2026, 08:39 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем