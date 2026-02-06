После ПСЖ и Баварии. Шахтер вошел в топ‑3 клубов в интересном рейтинге
«Манчестер Сити» и «Барселона» идут позади «горняков» в этой статистике
Донецкий «Шахтер», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, входит в тройку лучших команд мира по среднему времени владения мячом в сезоне 2025/26 (58 сильнейших лиг, по состоянию на 30.01.26).
Средний показатель «горняков» – 26.6 сек.
Больше у донецкого клуба только у ПСЖ (30.1 сек) и «Баварии» (28.1 сек).
Интересным фактом является то, что ниже «Шахтера» в рейтинге расположены такие команды, как «Манчестер Сити» (24.9 сек) и «Барселона» (24.7 сек).
Команды с наибольшим средним временем владения мячом в сезоне 2025/26 (58 сильнейших чемпионатов, по состоянию на 30.01.26):
- 30.1 сек – ПСЖ
- 28.1 сек – «Бавария»
- 26.6 сек – «Шахтер»
- 25.9 сек – «Будё-Глимт»
- 25.4 сек – «Коламбус Крю»
- 24.9 сек – «Манчестер Сити»
- 24.7 сек – «Байе»
- 24.7 сек – «Барселона»
- 24.5 сек – «Мамелоди Сандаунз»
- 24.4 сек – «Марсель»
Average duration of a possession phase, 5⃣8⃣ leagues 🌏 as per @impect_official 🤩— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 6, 2026
🥇 #PSG 🇫🇷 30.1"
🥈 #FCBayern 🇩🇪 28.1"
🥉 #FCShakhtar 🇺🇦 26.6"#BodoGlimt 🇳🇴 #ColumbusCrew 🇺🇸 #ManCity 🏴 #Bayer04 🇩🇪 #FCBarcelona 🇪🇸 #Mamelodi 🇿🇦 #OM 🇫🇷
Full data 👉 https://t.co/UhDTT9m0hP pic.twitter.com/rWFvdg6hJh
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера
Поединок состоится 6 февраля в 21:30 по Киеву