  4. После ПСЖ и Баварии. Шахтер вошел в топ‑3 клубов в интересном рейтинге
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 17:11 | Обновлено 06 февраля 2026, 17:12
«Манчестер Сити» и «Барселона» идут позади «горняков» в этой статистике

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, входит в тройку лучших команд мира по среднему времени владения мячом в сезоне 2025/26 (58 сильнейших лиг, по состоянию на 30.01.26).

Средний показатель «горняков» – 26.6 сек.

Больше у донецкого клуба только у ПСЖ (30.1 сек) и «Баварии» (28.1 сек).

Интересным фактом является то, что ниже «Шахтера» в рейтинге расположены такие команды, как «Манчестер Сити» (24.9 сек) и «Барселона» (24.7 сек).

Команды с наибольшим средним временем владения мячом в сезоне 2025/26 (58 сильнейших чемпионатов, по состоянию на 30.01.26):

  • 30.1 сек – ПСЖ
  • 28.1 сек – «Бавария»
  • 26.6 сек – «Шахтер»
  • 25.9 сек – «Будё-Глимт»
  • 25.4 сек – «Коламбус Крю»
  • 24.9 сек – «Манчестер Сити»
  • 24.7 сек – «Байе»
  • 24.7 сек – «Барселона»
  • 24.5 сек – «Мамелоди Сандаунз»
  • 24.4 сек – «Марсель»
Андрей Витренко
ffff
Чемпіонат України найсисьніший з 58. Де вони стільки найсиліших насчитали?
Ответить
0
Saar
Судячи по сучасним матчам- італійська модель гри приносить перемоги- тобто блискавичні злагоджені контратаки. І володіння м'ячем не є аргументом для перемоги.
Ответить
0
pavel8873
В чемпіонаті України Шахтар може віддати м"яч супернику тільки на введення з ауту .
Ответить
0
