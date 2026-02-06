После ПСЖ и Баварии. Шахтер вошел в топ‑3 клубов в интересном рейтинге

Донецкий «Шахтер», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, входит в тройку лучших команд мира по среднему времени владения мячом в сезоне 2025/26 (58 сильнейших лиг, по состоянию на 30.01.26).

Средний показатель «горняков» – 26.6 сек.

Больше у донецкого клуба только у ПСЖ (30.1 сек) и «Баварии» (28.1 сек).

Интересным фактом является то, что ниже «Шахтера» в рейтинге расположены такие команды, как «Манчестер Сити» (24.9 сек) и «Барселона» (24.7 сек).

Команды с наибольшим средним временем владения мячом в сезоне 2025/26 (58 сильнейших чемпионатов, по состоянию на 30.01.26):