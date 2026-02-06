По пути Фигу. Перес собирается забрать в Реал лидера Барселоны

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Eldesmarque.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес хочет переманить звезду «сине-гранатовых» в Мадрид, повторив сделку с португальским вингером Луишем Фигу.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

