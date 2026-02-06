Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По пути Фигу. Перес собирается забрать в Реал лидера Барселоны
Испания
06 февраля 2026, 17:32 | Обновлено 06 февраля 2026, 18:07
814
1

По пути Фигу. Перес собирается забрать в Реал лидера Барселоны

В Мадриде карьеру может продолжить Педри

06 февраля 2026, 17:32 | Обновлено 06 февраля 2026, 18:07
814
1 Comments
По пути Фигу. Перес собирается забрать в Реал лидера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Eldesmarque.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес хочет переманить звезду «сине-гранатовых» в Мадрид, повторив сделку с португальским вингером Луишем Фигу.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел замену Арбелоа.

По теме:
После ПСЖ и Баварии. Шахтер вошел в топ‑3 клубов в интересном рейтинге
Определены полуфинальные пары Кубка Испании
ОФІЦІЙНО. Рух арендовал легионера львовских Карпат
трансферы трансферы Ла Лиги Педри Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес Луиш Фигу
Даниил Кирияка Источник: Eldesmarque
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 05 февраля 2026, 20:26 3
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов

Оба поединка пропустит Родриго

Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Футбол | 06 февраля 2026, 05:02 3
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу

Португалец хочет снова играть за «Спортинг»

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 06.02.2026, 09:25
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Дубль Краснопира, гол Эмерллаху. Полесье разбило шведов на сборах в Испании
Футбол | 06.02.2026, 15:23
Дубль Краснопира, гол Эмерллаху. Полесье разбило шведов на сборах в Испании
Дубль Краснопира, гол Эмерллаху. Полесье разбило шведов на сборах в Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
петр
реал смоктать
Ответить
0
Популярные новости
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 22
Олимпийские игры
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем