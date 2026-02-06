Клуб Первой лиги решил не приглашать игрока ЛНЗ

7 февраля футболисты «Феникса-Мариуполя» проведут очередной спарринг – с «Буковиной».

«К сожалению, по разным причинам мы не сможем сыграть в оптимальном составе, – рассказал эксклюзивно для Sport.ua спортивный директор «Феникса-Мариуполя» Богдан Когут. Но ничего страшного, ведь сейчас главное не результат, а игровая практика.

Наша работа на трансферном рынке близка к завершению. В ближайшие дни планируем усилиться еще одним полузащитником. Что же касается стопера Ивана Ермачкова, то если быть точным, то мы хотели пригласить его на просмотр, но он решил поехать на турецкий сбор с «Эпицентром». За это время нам удалось укомплектовать линию обороны, поэтому в Ермачковом мы уже не заинтересованы».

Ранее сообщалось о том, что «Феникс-Мариуполь» подписал воспитанника «Динамо» и просматривает еще двух футболистов.