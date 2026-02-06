Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги решил не приглашать игрока ЛНЗ
Украина. Первая лига
06 февраля 2026, 18:24 | Обновлено 06 февраля 2026, 18:25
453
0

Клуб Первой лиги решил не приглашать игрока ЛНЗ

«Феникс-Мариуполь» больше не заинтересован в защитниках

06 февраля 2026, 18:24 | Обновлено 06 февраля 2026, 18:25
453
0
Клуб Первой лиги решил не приглашать игрока ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Иван Ермачков

7 февраля футболисты «Феникса-Мариуполя» проведут очередной спарринг – с «Буковиной».

«К сожалению, по разным причинам мы не сможем сыграть в оптимальном составе, – рассказал эксклюзивно для Sport.ua спортивный директор «Феникса-Мариуполя» Богдан Когут. Но ничего страшного, ведь сейчас главное не результат, а игровая практика.

Наша работа на трансферном рынке близка к завершению. В ближайшие дни планируем усилиться еще одним полузащитником. Что же касается стопера Ивана Ермачкова, то если быть точным, то мы хотели пригласить его на просмотр, но он решил поехать на турецкий сбор с «Эпицентром». За это время нам удалось укомплектовать линию обороны, поэтому в Ермачковом мы уже не заинтересованы».

Ранее сообщалось о том, что «Феникс-Мариуполь» подписал воспитанника «Динамо» и просматривает еще двух футболистов.

По теме:
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
По пути Фигу. Перес собирается забрать в Реал лидера Барселоны
Богдан Когут учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ Буковина Черновцы Феникс-Мариуполь Иван Ермачков ЛНЗ Черкассы Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Футбол | 06 февраля 2026, 05:02 3
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу

Португалец хочет снова играть за «Спортинг»

Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Хоккей | 06 февраля 2026, 00:02 5
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией

Украина уступила в дополнительное время

Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Футбол | 06.02.2026, 11:44
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06.02.2026, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Футбол | 06.02.2026, 18:07
Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 4
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 78
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 1
Бокс
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 25
Олимпийские игры
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем