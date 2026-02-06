Анонс 24-го тура итальянской Серии А: битва за трофей продолжается

На этой неделе прошли кубковые противостояния во многих лигах и Серия А не стала исключением. Пусть Италия и ждет Олимпиаду 2026, все равно без футбола тиффози оставаться долго не могут. Милан и Кортина ждут гостей, церемония открытия ОИ-2026 заставила перенести игру «Милана» и «Комо», но о них тоже будет информация в анонсе, чтобы не отделялись от других. Что насчет 23-го тура? Признаться честно, было достаточно интересно и после критики некоторых команд, заиграли они намного лучше. Что же будет в 24-м?

06.02. 21:45. «Верона» – «Пиза». Тотал угловых меньше 8.5 за 1.95

Первое противостояние 24-го тура пройдет на «Марк Антонио Бентегоди» в пятницу, в 21:45. Судить матч доверили Даниэле Довери.

Весьма интересный выбор матча от Федерации футбола Италии, ведь после церемонии открытия Олимпиады 2026 «прогретая» аудитория поклонников спорта хотела бы чего-то зрелищнее. Однако это своеобразный шанс для аутсайдеров, чтобы проявить себя. «Верона» дома сыграла 11 матчей, как и «Пиза» на выезде, причем «мастиффы» на родном стадионе забили всего 11 голов. Очередная игра цифр, ситуация с которой может поменяться, если конечно же не сыграют 0:0. Такой результат вообще никого не устраивает, потому как надо выбираться со дна и не давать отрываться конкурентам. В лазарете «Вероны» все те же и еще прибавился Амин Сарр из-за дисквалификации. Точечно усилились, но больше потеряли и снова будут надеяться на талант Орбана – да сколько можно?

«Пиза» вообще непонятно на что надеется, ведь особо никого не покупали, еще и отдали Буффона, Бассанини и Лусуарди в аренды. Не самые важные ребята для состава, но подбор игроков слабоват и в случае травм клуб сильно пожалеет. Надежда на новичка Самуэля Айлинга, который в «Ювентусе» поиграл, да и за «Болонью» бегал, правда не совсем удачно. Сомнительный выбор форварда, от которого надо голы еще вчера. Наконец-то уволили Альберто Джилардино, но не поздно ли? Назначили Оскара Хильемарка – шило на мыло? Швед еще недавно играл за «Дженоа» и тренерского опыта имеет очень мало. Еще один эксперимент «Пизы», который может стоит ей прописки в элите. Травмированы все те же, сильнейшие в строю: можно играть с ротацией. «Пиза» уже четвертый матч подряд забивает и это радует.

У «Пизы» все так же одна единственная победа и фаворитом снова не считается. Вероятнее всего будет ничья (3.0) или ТМ8.5 по угловым за 1.95.

07.02. 19:00. «Дженоа» – «Наполи». Тотал больше 2.5 за 2.50

Матч пройдет на «Луиджи Феррарис» в 19:00, в субботу. Главный судья – Давиде Масса.

Весьма интересно, что обычно насыщенная суббота в этот раз подарит всего 2 матча. Олимпиада всему виной или нет, но Серия А привычно качественно разделяет все игры так, чтобы каждую смотрели. Открывает парад матч в Генуе, где невезучие «грифоны» будут стараться снова вернуться к серии без поражений, после того, как выдали очередной безумный матч в чемпионате. Фанаты даже не были против поражению, ведь игра порадовала абсолютно всех. Выводы стоит сделать, но такие «грифоны» смотрятся весьма интересно. Очередной гол забил Малиновский, хорош Витинья, но Остингард снова разочаровывает, как и защита в целом. Снова вопрос Де Росси: 3 оборонца действительно рациональный вариант для игры? Игроков же хватает, да и полузащитников разгрузить не мешало бы. Неплохие результаты «Дженоа» позволили немного оторваться от зоны вылета, но пока этого недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно до последнего тура. Травм почти нет, что очень хорошо для будущих туров.

«Наполи» после неудачной прошлой недели все же сумели реабилитироваться, хотя победить «Фиорентину» было не так и просто. Отличный матч провел Антонио Вергара, но получил травму и теперь непонятно, выйдет ли в 24-м туре. Антонио Конте в бешенстве, но остался только Кубок Италии, потому можно обойтись и действующим составом. Ирония в том, что без травм неаполитанцы явно боролись бы за трофеи, а теперь уж как повезет. Это заметно и по подбору игроков, который отличается от матча к матчу. Только некоторые футболисты стабильно выходят в основе, что немного печально. Да и положение в турнирной таблице уже больше обязывает удержаться в топ-3, чем бороться за чемпионство, отыгрывая -9 от лидера. Статистика тоже так себе: 33:21.

Пусть в «Наполи» есть проблемы с составом, все равно они выглядят сильнее и можно брать победу «Наполи» за 1.88. Также явно должно быть ТБ2.5 и кэф 2.5 вообще прекрасный подарок, учитывая развеселую игру обеих команд в защите.

07.02. 21:45. Фиорентина» – «Торино». Обе забьют – Да за 1.86

Игра пройдет на «Артемио Франки» в 21:45, в субботу. Андреа Коломбо ответственный за порядок.

Стандартная ситуация для «Фиорентины» в нынешнем сезоне: отыграли неплохую серию, потом идет проигрышная и такой переменный успех объяснить чем-то сложно. Вот и снова взялись за старое, только победы пошли и вырвались из зоны вылета, как снова туда угодили, благодаря двум поражениям подряд. Еще и в Кубке отыграли плохо, а скоро ведь против «Ягеллонии» играть в Лиге Конференций, потому надо собраться. Травмированных нету, вернулся Мойзе Кин – пора начать новую удачную серию, подготовившись к ЛК, где планируют добраться минимум к финалу. Планы солидные, но если ни к чему не стремиться, то ничего и не получится. Спрос с Паоло Ваноли будет максимальный, если его совсем скоро не уволят. Давид Де Хеа уверен, что все наладится и фанаты пока поверили, а там уж как будет.

По сравнению с «Фиорентиной», «Торино» следует больше по курсу: проиграл сильным, выиграл у слабых. Иногда и против середняков не удается ничего поделать – нестабильность не мешает занимать 13-е место, которое для «быков» словно привязанное и фирменное за последние годы. Если руководство особо не стремится усиливать состав, чего же ждать? В этот раз тоже набрали кого угодно, но известных почти нету. Не радует ситуация с переполненным лазаретом и если верить доступной информации, то с травмами у туринцев: Симеоне, Адамс, Абухляль, Алиу, Илич, Гинейтис, Исмайли. Каждая линия страдает, особенно нападение. Взглянув на таблицу и так видно, что «Торино» не отличается забивным футболом, потому отсутствие игроков – дополнительная проблема.

Наконец-то «Фиорентина» фаворит в матче, но победа за 1.73 не выглядит уверенным вариантом для ставки. Интересно смотрится «Обе забьют – да» за 1.86. Должно же «Торино» наконец-то отвечать на обиды почаще, не фолами, а голами.

08.02. 13:30. «Болонья» – «Парма». Победа Болоньи за 1.61

Первый матч воскресенья начнется в 13:30 на «Ренато Даль’Ара». Судить будет Джузеппе Коллу.

Провальная серия «Болоньи» завершилась в Лиге Европы, где команда без проблем одолела «Маккаби Тель-Авив» 3:0. Через несколько дней в соперниках был «Милан» и очередной провал, причем с таким же счетом. «Болонья» наиграла на 0.46 xG, создали 0 голевых моментов и победили с разгромом только по угловым и желтым – мощный перевес! Зато Бернардески точно вернулся, уже хорошая новость и еще один игрок атаки будет усилением. Правда с нападением и так проблем почти нету, даже с уходом Чиро Иммобиле, которому надоело сидеть на лавочке и теперь итальянец поехал бороздить ФК «Париж». Конкуренцию не выиграл и к сожалению, покинул родину. Третье поражение подряд отбросило «Болонью» уже на десятое место и кризис продолжается.

«Парма» тоже продолжает скатываться вниз и крупно повезло команде, что рядом такие же неудачники, которые проигрывают игру за игрой и теряют очки. Однако ничего постоянного нету и долго таких подарков никто делать не будет. Фанаты «Пармы» после трех матчей без поражений и двух без пропущенных голов уж было понадеялись на позитив, но последовали 2 ужасные игры с общим счетом 1:8. То что гол забили уже хорошо, но 8 пропущенных не многовато ли? Второе худшее нападение, правда как не странно защита даже не в топ-5 снизу. Странный дисбаланс, еще и атаку настолько «освежили», что остался только Пеллегрино и пришлось ему в напарники докупать в спешке Несту, но не Алессандро, а Эльфеге. Кто такой, покажет время, однако на усиление клуб много денег не потратил и может весной пожалеть.

Абсолютно по делу фаворит «Болонья» и всю злость должны выкладывать на поле ради уверенной победы (1.61). Может быть и ТБ2.5 (1.95).

08.02. 16:00. «Лечче» – «Удинезе». Обе забьют – нет за 1.64

В воскресенье, в 16:00 «Виа дель Маре» принимает гостей. Антонио Рапуано отвечает за порядок.

Компьютерный код в исполнении «Лечче» продолжается и поражение 0:1 уже было в четвертый раз за сезон. Вроде бы и не так много, но в 2026-м их уже 3 и сколько еще так будет держаться скромная команда. Тот самый случай, когда и сами не играют, и другим не дают. Снова приходится удивляться –состав очень даже ничего, но за 23 тура не смогли сыграться. Руководство продолжает доверять Эусебио Ди Франческо: верное решение? Ах да, Лаутаро Мартинес уже догнал «Лечче» по голам, что на 100% характеризует игру команды. Дистанция чемпионата не позволяет лишь защитой проходить барьеры, как например Греция на Евро – просыпайтесь господа!

«Удинезе» укрепился в средине турнирной таблицы и уже набрали 32 очка, что на +14 больше 17 места – весьма комфортный отрыв и уже «зебры» ближе к спокойной весне. План минимум почти выполнен, да и больше ничего не надо. Разве что творить сенсации, как в игре с «Ромой» и наслаждаться игрой. Судя по игре, к стабильности всем игрокам очень далеко, хотя Атта, Дзаньоло, Карлстром и Эккеленкамп все же выделяются среди всех. Дальше в календаре не самые сильные соперники, потому можно продолжать набирать очки. Еще дополнительно можно подправить статистику, ведь 26:34 для команды топ-10 дисбаланс в -8 голов – неподобающе.

Очень нравится ставка на победу «Удинезе» за 2.66 – могут, если захотят, но захотят ли? Также должна зайти ставка на «Обе забьют – нет» за 1.64.

08.02. 16:00. «Сассуоло» – «Интер». Тотал угловых больше 9.5 за 2.0

Матч состоится в воскресенье на стадионе «Мапей – Читта дель Триколоре» в 19:00. Главный судья – Даниэле Чиффи.

«Сассуоло» пользуется простым календарем и уже есть 2 победы подряд. Укрепили свои позиции в турнирной таблицы, почти опустел лазарет – дела налаживаются. Даже с «Марселем» скооперировались в зимнее трансферное окно и приобрели Баколя, в пару уже заигравшему за клуб Коне. Также в аренду взяли Педру Фелипе из «Ювентуса». Несмотря на новичков, Фабио Гроссо продолжает верить в воспитанников и время от времени подтягивает «своих». Фанатов радует, что в составе достаточно много итальянцев, чем могут похвастаться лишь несколько клубов Серии А. У «Сассуоло» сейчас их 5, на общую стоимость 14 млн. евро – не густо, а Закки и Пьераньоло даже минуты на двоих не сыграли. А вот Берарди снова гол забил и продолжает оставаться легендой клуба, который прошел как раз академию.

Продолжая тему, для которой будет отдельная статья, у «Интера» в составе заиграно 3 воспитанника, но все стоят около 88 миллионов. Лучший из них Димарко, а в сочетании молодость/талант выделяется Эспозито. «Нерадзурри» с их помощью снова вышли на тропу побед и уже идут на серии из четырех выигрышей. В Кубке Италии обошлись полу-резервом и обыграли «Торино», а в ЛЧ придется начинать против «Буде/Глимт» с 1/16 и пусть соперник не самый сильный, но с характером. Как бы там не было, у «нерадзурри» прекрасный состав, заточенный на длительную дистанцию. Бареллу пока жалеют и дают максимально восстановиться, Дамфрис тоже может вернуться весной, как и Чалханоглу. Это если верить отчетам медперсонала миланцев, которые зачем-то отмечают повреждение Бонни, а Анге-Йоан в это время голы клепает. В прекрасной форме многие и не зря Киву снова стал лучшим тренером января, но об этом уже в статистическом разделе. «Интер» и в Серии А в полном порядке: +5 очков от второго места, +33 разница по голам и солидный отрыв в атаке продолжается – очередное чемпионство за ними?

На победу «Интера» дают 1.47, но лучше забрать ТБ9.5 по угловым за 2.0. Прямо перед матчем должна появиться в линии ставка на ТБ по желтым, то можно забирать и ее: 2.5 «Сассуоло» или 4.5 общий.

08.02. 21:45. «Ювентус» – «Лацио». Фора Лацио (+1.5) за 1.55

Центральный матч 24 тура состоится в 21:45 на стадионе «Альянц» в воскресенье. Главный арбитр матча Марко Гуида, а помогать ему будут: Даниэле Биндони и Джорджо Перетти. За VAR отвечают Паоло Маззолени и Фабио Мареска.

«Ювентус» уже четвертый в Серии А и уверенность команды растет с каждым туром. Команда наконец-то доказывает, что философия защитного футбола – это не признак «старой синьоры» любой эпохи. Лучано Спаллетти пошел дальше и заставляет играть по хоккейному принципу: все в атаке, все в защите. Выглядит достаточно интересно и в итоге Бремер штампует голы, Калулу активно впахивает на правом фланге, а вот левый у «Юве» слабоват. Ставка на молодежь в атаке работает, Маккенни под форвардами и Йылдыз в роли «ложной девятки» запредельно хороши. Травмированных нет, если не считать тех, о ком уже подзабыли. В 24-м туре «Ювентус» может забить долгожданный 40-й гол – в прошлом сезоне за 38 туров было всего 56, а годом ранее 54. Прогрессируют! Правда в Кубке Италии влетели без шансов, но вроде бы на этот турнир ставки не делали.

После тонны критики заиграл и «Лацио»! Вернее не совсем, потому как пропустил аж 2 гола от «Дженоа», зато забили 3, как за прошлые 5 матчей вместе. Благодаря этому общее количество мячей дошло до 24 и это до сих пор скромненький результат – даже у «Фиорентины» больше, а «фиалки» идут в зоне вылета. Маурицио Сарри на этом не делает акцент и отметил, что надо брать очки, а не засыпать голами соперников. Интересная мысль, которая имеет место быть. Однако состав у римлян очень талантливый, потому можно и в атаке получше сыграть. «Ювентус» же смог исправить о себе мнение, почему же самому Сарри не отойти от «саррибола» и дать фанатам зрелищ?

Исторически сложилось, что обе команды играют больше на ТМ2.5, но уже новые времена и скорее всего в этой игре можно надеяться минимум на 2:1. Есть интересный выбор: Ф2(+1) за 2.0 – «Лацио» не должно проигрывать больше 1 гола, потому если не будет ничьи, сыграет Ф2(+1.5) за 1.55.

09.02. 19:30. «Аталанта» – «Кремонезе». Обе забьют – нет за 1.74

Первый матч понедельника начнется 19:30 на «Нью Бэланс Арена». Главный рефери – Марко Пиччинини.

«Аталанта» снова удивила болельщиков в прошлом туре, сыграв 0:0 с «Комо». Однако все кто не смотрел матч или хотя бы статистику, просто могут раскритиковать обе команды за отсутствие голов. Тиффози «Аталанты» же благодарят судьбу и Карнесекки за 9 сэйвов. Вот что называется «отскочили»! Рафаэле Палладино в холодном поту давал интервью, а игроки все еще в шоке от происходящего. Интересный сезон, «Кальяри» почти в аналогичном стиле «Ювентус» одолел и буквально через тур подобный матч, но с ничейным результатом. «Аталанта» на пятом месте и потихоньку прорывается наверх, имея уже -5 очков от 5 места. В Кубке Италии разбили «Ювентус» 3:0 – ну кто поймет эту команду! Еще один удивительный факт: так ждали Адемолу Лукмана с Кубка Африки, что продали его в «Атлетико» за 35 миллионов в дедлайн. У мадридцев же ранее забрали Распадори и в принципе размен более-менее равноценный, учитывая желание итальянца вернуться домой и нежелание нигерийца играть в Италии.

«Кремонезе» не может похвастаться такой насыщенной жизнью, а лишь безвыигрышной серией длиной в 9 матчей. Сложные соперники или нет, все равно ничего не получается и впереди может стать только хуже. Уже на 15-м месте, статистика 20:31 и есть лишь +6 очков преимущества над зоной вылета. Такими темпами борьба за выживание уже близко, но «Кремонезе» исключительно заслуживает место в нижней части турнирной таблицы. Руководство постаралось и подписало Луперто, Торсби, Малеха и Джурича в основном ради того, чтобы ослабить конкурентов. Выглядит действительно так, но игроки достойные и должны усилить команду. Как минимум подбодрить Варди и Бонаццоли могут, потому как сильно уж форварды заскучали.

Никто не сомневается в победе «Аталанты», но ставить на 1.33 себе дороже, даже если добавить событие в экспресс. «Кремонезе» не забивает уже 4 матча подряд, потому можно забирать «Обе забьют – нет» (1.74) или «Кремонезе» ИТМ0.5 за 1.8.

09.02. 21:45. «Рома» – «Кальяри». Тотал меньше 2.5 за 1.76

Также в понедельник состоится еще один матч на «Стадио Олимпико» в 21:45. Главный арбитр матча Маттео Марченаро.

«Рома» прошла школу других сильных клубов, которые уступили, обладая преимуществом. Единственное исключение – римляне не слишком-то и преобладали в игре с «Удинезе», если брать в учет ключевые показатели. Давненько не проигрывали и в виду серьезной конкуренции отдали четвертое место «Ювентусу». Вот это обидно для Гасперини и фанатов, хотя 8 поражений явно не выделяют участника даже топ-6. Ничья всего одна, но за нее хоть 1 очко дают, а за поражение ничего. «Волки» забили 27 голов, пропустили уже 14, однако все равно их защита лучшая в лиге. Очередной парадокс Серии А, вполне оправданный стилем главного тренера римлян. Правда в «Аталанте» Гасперини другой футбол ставил – вот и пойми этих тренеров! В нападении травмы у Довбика, Фергюсона и Эль-Шаарави, а статус Дибалы будет известен прямо перед матчем.

«Кальяри» после победы над «Ювентусом» существенно подняли самооценку и добыли еще 2 к ряду! Ладно с «Фиорентиной» сыграли в своем стиле, но «Верону» уже разнесли максимально по делу и абсолютно без шансов: 4:0! Даже по владению мячом переиграли, что для «Кальяри» редкость. Теперь команда на 12-м месте, 28 забили и 31 пропустили – фанатам жаловаться особо нечего, ведь развеселый футбол в моде, если не надо бороться за выживание. Фабио Пизакане нравится его молодая эскадрилья и похоже где-то запереживал один Андреа Белотти, которому скорее всего после восстановления в очередной команде не будет места. По мелочи закупились и распродались – особо на результат трансферы вряд ли повлияют.

Первая пара, где непонятно на что можно поставить. На победу «Ромы» кэф 1.42 и это не так много, учитывая возможность «Кальяри» удивлять. Да и против сильных они играют от обороны, потому можно попробовать ТМ2.5 за 1.76.

18.02. 21:45. «Милан» – «Комо» [Анонс]

Перенесенный из-за Олимпиады матч 24 тура состоится аж 18 февраля на «Сан-Сиро в 21:45. Пусть и далековато до игры, стоит о ней поговорить, чтобы сложить пазл 24 тура. Главный судья будет известен перед матчем, как и полный список травмированных, потому вкратце о том, что актуально на данный момент.

«Милан» уверенно победил «Болонью» в 23-м туре и продолжил сражаться за чемпионство, потому «россо-нери» будет интересно наблюдать за игрой конкурентов до 13 февраля, когда будет игра с «Пизой» и до 18 февраля в том числе. Пока же отставание от «Интера» составляет 5 очков и потенциально будет 8, потому есть над чем задуматься. Так как «россо-нери» не участвуют больше ни в одном турнире, Аллегри может и вовсе план на все оставшиеся матчи расписать, особенно на 8 марта, 4 и 26 апреля, а также 10 мая. Кроме Фюллькруга никого подписать не удалось, ведь трансфер Матета сорвался. До 13 февраля все успеют хорошенько отдохнуть и это еще одно преимущество миланцев.

У «Комо» ситуация немного сложнее: 10 февраля играть против «Наполи» в Кубке Италии, через 4 дня против «Фиорентины» в Серии А и аналогичное количество дней будет отделять от «Милана». «Фиалки» и «россо-нери» максимально мотивированы, да и «Наполи» терять нечего, потому подопечных Сеска Фабрегаса ждет сложный период. А следом еще и «Ювентус» идет – состав у «Комо» хороший, потому должны постараться и выложиться на полную. Ну и должны уже забыть игру с «Аталантой», которая порадовала зрелищностью, но не голами. Подумайте только: 0 забитых при 5.05 xG, 79% владении мячом, 28 ударах (9 в створ) и 12 голевых моментах! Даже «Кальяри» отдыхает в сторонке со своими 0 ударами и 1 голом и этот матч точно войдет в историю. Фабрегас разочарован, Нико Пас и вовсе раскритиковал себя за порчу моментов, как и Дувикас недоволен матчем.

Сложно давать прогноз на матч, который состоится через 2 недели, но явно 0:0 не должно быть. ТБ2.5, ТБ3.5 по желтым и ТБ8.5 по угловым точно будет

Статистический раздел

В прошлом туре команды Серии А снова порадовали результативностью зрелищностью и интригой. Чего только игра «Комо» и «Аталанты» стоит! О ней немного выше, повторяться нет смысла. В 23-м туре было забито 32 гола, 13 домашними командами и 19 гостями. Весьма неплохо, хотя в 22-м было еще круче. А по статистике что там:

Среднее владение мячом: «Комо» (62.0%), «Интер» (60.1%), «Рома» (58.2%).

«Сухие» матчи: «Комо» (12), «Интер» (12), «Лацио» (11).

Посещаемость: «Милан» (72 609), «Интер» (72 139), «Рома» (63 041).

Удары в створ за игру: «Интер» (6.1), «Ювентус» (6.0), «Комо» (5.3).

Точные передачи за игру: «Комо» (467.5), «Интер» (467.4), «Наполи» (463.7).

Угловые удары: «Интер» (158), «Аталанта» (124), «Наполи» (124).

Перехваты за матч: «Верона» (10.6), «Пиза» (8.7), «Рома» (8.7).

Отборы за матч: «Верона» (18.6), «Лечче» (18.6), «Торино» (16.9).

Нарушения за матч: «Верона» (16.0), «Кальяри» (15.5), «Болонья» (14.7).

По желтым карточкам топы «Комо» 53 и «Кальяри» 53. «Лацио» так и остаются лучшими по красным – их 7, а у «Болоньи» уже 4.

Лучшим игроком января стал Федерико Димарко, тренером Кристиан Киву, а топ-гол месяца – пушка Руслана Малиновского! Ранее определили самого перспективного футболиста, которым стал Мартин Батурина. Также немного статистики по игрокам:

Топ-бомбардиры: Лаутаро Мартинес (13), Нико Пас, Кристиан Пулишич, Анастасиос Дувикас и Кенан Йылдыз по 8.

Лучшие-ассистенты: Федерико Димарко (8), Нико Пас и Хесус Родригес по 6.0.

«Сухие» матчи: Жан Бютез 12 и Ян Зоммер по 12.

Лидеры по передачам: Амир Ррахмани (77.6). Мануэль Локателли (76.3). Хакан Чалханоглу (69.3).

Лидеры по моментам: Федерико Димарко (59). Аарон Кариколь (53). Николо Барелла (50).

Отборы: Патрицио Масини (4.7). Закария Абухляль (4.1). Никколо Фортини (3.7).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.6). Армелл Белла-Котчап (2.4). Пабло Мари (2.4).

Выносы: Лео Остигард (8.2). Томас Кристенсен (7.6). Тарик Мухаремович (7.5).

Главные дебоширы Мартин Понграчич и Руслан Малиновский – по 8 желтых, а 2 красных пока еще не получал никто. Согласно судейскому отчету, 24-й тур пропустят Аханор, Сарр, Де Роон, Пеллегрини, Прати, Влашич. На карточке «висят»: Дэвис, Варди, Чиркати, Да Кунья, Фергюсон (из «Болоньи»), Фройлер, Маккенни, Ндика, Аддаи. Совсем скоро новый тур и хочется верить, что всего интересного будет побольше!

