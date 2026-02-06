Роналду поставил ультиматум и продолжает бойкотировать матчи Аль-Насра

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бойкотировать матчи «Аль-Насра» из-за конфликта с Саудовским государственным инвестиционным фондом.

По информации португальского издания A Bola, 41-летний футболист недоволен отсутствием инвестиций на трансферном рынке, а также финансовыми проблемами своей команды.

Роналду поставил ультиматум футбольным функционерам и будет бойкотировать все матчи до тех пор, пока не булдет решена проблема с долгами перед игроками и персоналом «Аль-Насра».

Криштиану не попал в заявку на матч 19-го тура против «Аль-Рияда», который состоялся 2 февраля и завершился победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

В пятницу, 6 февраля, португальский форвард снова отказался выходить на поле в поединке против «Аль-Иттихада», который стартовал в 19:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Роналду провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.