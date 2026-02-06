Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду поставил ультиматум и продолжает бойкотировать матчи Аль-Насра
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 20:37 |
Роналду поставил ультиматум и продолжает бойкотировать матчи Аль-Насра

Форвард сборной Португалии второй раз подряд пропустил поединок чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бойкотировать матчи «Аль-Насра» из-за конфликта с Саудовским государственным инвестиционным фондом.

По информации португальского издания A Bola, 41-летний футболист недоволен отсутствием инвестиций на трансферном рынке, а также финансовыми проблемами своей команды.

Роналду поставил ультиматум футбольным функционерам и будет бойкотировать все матчи до тех пор, пока не булдет решена проблема с долгами перед игроками и персоналом «Аль-Насра».

Криштиану не попал в заявку на матч 19-го тура против «Аль-Рияда», который состоялся 2 февраля и завершился победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

В пятницу, 6 февраля, португальский форвард снова отказался выходить на поле в поединке против «Аль-Иттихада», который стартовал в 19:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Роналду провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Криштиану Роналду финансы долги
Николай Тытюк Источник: A Bola
Kovaleff
Уж точно его юристы дали добро на этот демарш, ведь, оказывается, имеется задолженность по зарплате... 
VovanSidorovi4
Штрафовать бриолинового надо
