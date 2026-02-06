Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь, которым интересуется Динамо, отказался возвращаться в Украину
Испания
06 февраля 2026, 20:51 |
716
1

Яков Кинарейкин намерен продолжить свою карьеру в составе испанского «Вильярреала»

Instagram. Яков Кинарейкин

Вратарь испанского «Вильярреала» Яков Кинарейкин не собирается возвращаться в чемпионат Украины и намерен продолжить свою карьеру в составе «Желтой субмарины».

В услугах 22-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», однако украинец решил остаться в чемпионате Испании, где выступает за вторую команду «Вильярреала».

Украинский вратарь выступал в академии и в первой команде «Днепра-1», в июле 2024 года перебрался во львовские «Карпаты». В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил 12 голов. В пяти случаях Яков сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

В июле 2025-го Кинарейкин договорился о сотрудничестве с «Вильярреалом», когда покинул львовские «Карпаты» за 700 тысяч евро. Стороны заключили контракт до июня 2030 года.

Испанский клуб решил отправить украинца во вторую команду, чтобы Кинарейкин мог бороться за место в стартовом составе и получать регулярную игровую практику. В составе «Вильярреала Б» голкипер провел три игры, пропустил два мяча и дважды сыграл «на ноль».

Вильярреал Динамо Киев Яков Кинарейкин трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Sportarena
avk2307
Так спорт.юа вчора писав що Метеліст вже купив.
Сьогодні Динамо?
