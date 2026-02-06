Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 19:10 |
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе

Португалец близок к уходу из клуба

Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду близок к уходу из клуба. Об этом сообщает TopSkills Sport UK.

По информации источника, сейчас уход 41-летнего бомбардира из клуба выглядит неизбежным. «Аль-Наср» уже готовит санкции для легендарного португальца.

На Криштиану есть спрос среди топовых европейских клубов. Наиболее заинтересованными в Роналду являются «Манчестер Юнайтед» и один из представителей чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось о том, что Роналду ведет переговоры с грандом АПЛ.

Даниил Кирияка
