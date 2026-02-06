Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
07.02.2026 14:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 февраля 2026, 18:57 | Обновлено 06 февраля 2026, 19:02
51
0

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 февраля в 14:30 по Киеву

06 февраля 2026, 18:57 | Обновлено 06 февраля 2026, 19:02
51
0
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильные результаты демонстрирует клуб в текущем сезоне, хотя с приходом Майкла Каррика его игра значительно улучшилась. В общем, после 24 туров Премьер-лиги на балансе манкунианцев есть 41 зачетный пункт, что позволяет им находиться на 4-м месте турнирной таблицы. И от 7-й, и от 3-й позиции команду отделяет 5 баллов.

Кубок Англии команда покинула на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона».

Тоттенхэм

Еще более нестабильные результаты в текущем сезоне показывают лондонцы. За 24 матча АПЛ «Тоттенгему» удалось получить только 29 зачетных пунктов, благодаря которым теперь он занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 команду отделяет всего 9 очков. Из Кубка Англии «шпоры» также вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «Астон Виллы».

А вот в Лиге чемпионов англичане выступают гораздо увереннее – за 8 туров они получили 17 очков и заняли 4-е место общего зачета, благодаря которому квалифицировались в 1/8 турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Манчестер Юнайтед» забил 44 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Тоттенхэм» не сохранил ворота сухими ни в одном из 5 предыдущих поединков Премьер-лиги.
  • В последних 10-х выездных играх «Тоттенхэм» одержал всего 2 победы.

Прогноз

Хотя «МЮ» сейчас и находится в хорошей форме, «Тоттенхэм» уже давно является неудобным соперником для команды. С голами ситуация проще – обе команды имеют неплохую атаку и неидеальную защиту, поэтому я и поставлю на тотал больше 3 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
7 февраля 2026 -
14:30
Тоттенхэм
Тотал больше 3 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер Эвертона рассказал хорошие новости по Миколенко
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Не успел. Стерлинг остался без команды АПЛ до конца сезона
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 06 февраля 2026, 18:37 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 6 февраля в 19:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06 февраля 2026, 12:53 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины

Криворожский Кривбасс официально исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги

Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 06.02.2026, 08:42
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Футбол | 06.02.2026, 11:44
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 23
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 3
Футбол
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем