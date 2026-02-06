В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Манчестер Юнайтед

Не слишком стабильные результаты демонстрирует клуб в текущем сезоне, хотя с приходом Майкла Каррика его игра значительно улучшилась. В общем, после 24 туров Премьер-лиги на балансе манкунианцев есть 41 зачетный пункт, что позволяет им находиться на 4-м месте турнирной таблицы. И от 7-й, и от 3-й позиции команду отделяет 5 баллов.

Кубок Англии команда покинула на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона».

Тоттенхэм

Еще более нестабильные результаты в текущем сезоне показывают лондонцы. За 24 матча АПЛ «Тоттенгему» удалось получить только 29 зачетных пунктов, благодаря которым теперь он занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 команду отделяет всего 9 очков. Из Кубка Англии «шпоры» также вылетели на стадии 1/32 финала после поражения против «Астон Виллы».

А вот в Лиге чемпионов англичане выступают гораздо увереннее – за 8 туров они получили 17 очков и заняли 4-е место общего зачета, благодаря которому квалифицировались в 1/8 турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Манчестер Юнайтед» забил 44 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

«Тоттенхэм» не сохранил ворота сухими ни в одном из 5 предыдущих поединков Премьер-лиги.

В последних 10-х выездных играх «Тоттенхэм» одержал всего 2 победы.

Прогноз

Хотя «МЮ» сейчас и находится в хорошей форме, «Тоттенхэм» уже давно является неудобным соперником для команды. С голами ситуация проще – обе команды имеют неплохую атаку и неидеальную защиту, поэтому я и поставлю на тотал больше 3 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).