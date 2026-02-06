Penalti a favor del Real Madrid! Прогнозы на 23 тур Ла Лиги

«Атлетико» последних лет можно рассматривать как кладбище талантов: скупает сильных игроков, но не дает им возможности выиграть хоть какой-то трофей. Однако это не единственный вариант восприятия проекта «матрасников». Вот вам еще один: «Атлетико» становится местом покоя, где обиженные на предыдущий клуб и мир футболисты могут отдохнуть и получить столь необходимое время на осознание своих желаний. Альварес вырвался в Мадрид со скамейки запасных «Сити», Гризманн – из Каталонии, где его не полюбили. А еще Баэна и Сорлот, которые заслужили повышение после удачных выступлений в более слабых клубах, но не получили предложений от кого-то, кто претендует на титулы. Сейчас очередь Лукмана, который полгода пытался сбежать из Бергамо. Наконец смог. Первый матч – и сразу гол и ассист. И сейчас Адемола счастлив. Что будет летом? А через год? Неважно. Главное: просто сейчас «Атлетико» ему помог. Потому что в 2026 это клуб не о победах – а об ощущении, что ты нужен. Кому-то этого более чем достаточно.

Кому-то, уверен, для ощущения стабильности в эту пятницу будет достаточно просто прочитать традиционный текст с прогнозами на очередной тур Ла Лиги. Так что держите и чувствуйте себя во время чтения так же комфортно, как Лукман после побега из «Аталанты».

06.02. Сельта – Осасуна, 1Х и обе забьют, кф. 2.16

Матчи «Осасуны» – едва ли не самые предсказуемые в сезоне Ла Лиги. Сыграла против команд, которые выше нее в таблице, 9 матчей – набрала в них только 1 балл. Против тех, кто ниже, набрала 25 за 13 встреч. Максимально последовательно: побеждает слабых и проигрывает сильным. «Сельта» – сильная (в топ-7), поэтому хотя бы забьет и не проиграет. Единственный раз в сезоне на ноль в гостях «Осасуна» сыграла против «Овьедо» – главного аутсайдера чемпионата. Хочет хотя бы не проиграть? Вынуждена забивать. Сделала это в 3 турах подряд, во всех – еще до перерыва. В каждом отличилась как минимум дважды. Да и вообще: у команды 3 прохода ставки «обе забьют» подряд. В первом круге в ворота «Сельты» забила аж дважды, но не уступить сопернику из Виго это ей не помогло (2:3). Если не получилось даже дома, то почему должно получиться в гостях?

07.02. Райо Вальекано – Овьедо, Х2, кф. 1.96

«Овьедо» набрал 10 очков в 16 матчах до последней смены главного тренера, с ним – 6 в 6. Проиграл на отрезке только дважды, без учета матча с «Барселоной» в Каталонии – только 1 раз за 5 поединков. Кстати, клубу из верхней половины таблицы. «Райо» не просто в нижней – аж в зоне вылета. Да, он неуступчив и рубится даже с топами, но просто не умеет побеждать: в активе команды только 5 викторий за 22 сыгранных тура. Футбол «Райо» иногда романтичен и привлекателен, но почти всегда без конкретики. Много владения и пасов, но мало ударов и моментов. Такие команды в Ла Лиге почти всегда обречены страдать. «Овьедо» на кураже и с победой над «Жироной» (1:0) в последнем туре – умрет на поле за результат против прямого конкурента. Для ничьей должно хватить.

07.02. Барселона – Мальорка, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 1.86

«Мальорка» в топ-6 команд Ла Лиги с наибольшей средней результативностью матчей, без учета пары грандов испанского футбола – вообще в топ-4. А еще она вторая лучшая в стране по количеству поединков с обменом забитыми голами – аж 15 за 22 тура. Времена, когда коллектив играл только от обороны, прошли. Теперь 4 из 6 его побед в сезоне – одержанные в матчах с пропущенными голами. То есть в Каталонию команда отправляется с пониманием, что должна забивать. И может это сделать, ведь ранее уже огорчала в сезоне «Реал» в Мадриде (1:2). В прошлом сезоне забивала в ворота «Барселоны». Ее форвард Мурики – второй бомбардир всего чемпионата, а с ноября – даже лучше по забитым, чем Мбаппе. У «Барсы» 13 проходов «ОЗ+ТБ2.5» в 22 турах, поэтому вариант для нее трендовый – с такой «Мальоркой» не подведет.

07.02. Севилья – Жирона, 1Х+ТБ1.5, кф. 1.61

Недавно у «Жироны» была серия из 3 побед подряд. Нюанс: ни в одном из этих матчей она не переиграла соперника с разницей хотя бы в 1 xG. То есть не доминировала, не имела ощутимого преимущества в качестве. Реализация – это прекрасно, но ее мало для регулярных выигрышей. Поэтому за 22 тура у «Жироны» таких только 6, а без того счастливого отрезка – только 3 за 19 попыток. Она борется за выживание. В прошлом туре проиграла «Овьедо» (0:1) с последней позиции в таблице. Даже не забила. Теперь на очереди оппонент с лучшим составом. А еще – с 4 победами в 8 последних домашних матчах Ла Лиги. Легко не будет. А вот результативно – да. У «Севильи» ставка на ТБ1.5 подвела только в 3 из 22 туров чемпионата в сезоне, дома против клубов со второй половины таблицы – ни в одном из 6 поединков.

07.02. Реал Сосьедад – Эльче, 1Х-ТБ2.5, кф. 2

«Сосьедад» с Матераццо непобедим. Уже в полуфинале Кубка Испании. Победил «Барселону» (2:1). Выиграл у «Сельты» в меньшинстве (3:1). 5 туров подряд с американцем во главе пропускает, но не уступает вообще. Были разные оппоненты с разными стилями игры, а результат всегда в пользу «Реала». У «Эльче» в сезоне 10 выездов в Ла Лиге – 0 побед в общей сложности и только 1 набранный балл в 7 последних. Вне дома команда играть как следует не умеет. Она не победит в Сан-Себастьяне. А вот участие в очередной перестрелке принять должна: в половине своих гостевых матчей сезона Примеры сыграла через ТБ2.5, во всех пропустила хотя бы гол. У «Сосьедада» с Матераццо во главе в ЛЛ 5 проходов ТБ1.5 с 5 попыток, а каждая из 3 побед – через ТБ2.5. Оба коллектива привыкли забивать и пропускать, поэтому зрителям шоу гарантировано.

08.02. Алавес – Хетафе, Х2, кф. 1.52

Не вижу смысла усложнять: неповторимый оригинал хотя бы не уступит своей жалкой пародии. «Хетафе» с Бордаласом годами играет в одно и то же: высокий прессинг, постоянные забросы вперед, много борьбы и фолов... И делает это без топ-состава. Поэтому в какой-то момент за «Хетафе» начали повторять. У Бордаласа появились последователи. «Алавес» – лучшая из копий. Обе команды среди самых грубых в стране по фолам. Обе в топ-4 по выигранным верховым дуэлям и в топ-6 по количеству отборов/матч. Они стоят друг друга, но «Хетафе» лучше. Делает это дольше. Имеет больше интересных футболистов в составе. В личных встречах гости уступили только в 1 из 13 последних случаев. Потому что оригинал почти всегда лучше копии.

08.02. Атлетик – Леванте, П1+ТМ3.5, кф. 2.2

Без учета игры с «Реалом» (0:3) «Атлетик» в этом сезоне в ЛЛ в Бильбао пропустил только 9 голов за 10 матчей. В ЛЧ в этом сезоне сдержал «ПСЖ» (0:0) и почти сдержал «Арсенал» (0:2, но 0:0 до середины второго тайма). То есть арена крайне враждебна для приезжих, особенно для их атак. «Леванте» в форме, но все равно не забил в 2 из 3 последних туров. В 3 из 4 крайних выездов – тоже. То есть максимум гостей – 1 гол. «Атлетик» полгода страдал из-за слишком плотного расписания матчей и плохой реализации, но в Бильбао «свое» брал стабильно: переиграл здесь «Райо» и «Овьедо» из зоны вылета, обоих – со счетом 1:0. «Леванте» также под красной линией. Причем в первом круге «Атлетику» уже уступил без забитых голов (0:2). Упрощаю: фаворит возьмет свое в присущем ему низовом стиле.

08.02. Атлетико – Бетис, ИТБ1(2.5), кф. 2.65

На неделе команды сыграли между собой в Кубке Испании – и «Атлетико» победил со счетом 5:0. В гостях. При том, что в сезоне Ла Лиги «матрасники» вне домашнего поля победили только трижды с 11 попыток. То есть да: это был лучший матч команды Симеоне за пределами Мадрида в сезоне. Самый легкий. Почему? Потому что «Бетис» играет без защиты. Творит и развлекается на поле, мало заботится о результате. Вот вам и 0:5 с «Атлетико». Ранее было 3:5 с «Барселоной» и 1:5 с «Реалом». Каждый раз одно и то же. Откажется ли «Бетис» от присущей ему игры теперь ради результата? Вряд ли. Накажет ли за это его «Атлетико» на контратаках? Безусловно. «Матрасники» забили 3+ в 7 из 14 последних своих домашних матчей во всех турнирах, поэтому в их атаку с коэффициентом 2.65 поверить довольно легко.

08.02. Валенсия – Реал Мадрид, Пенальти: да, кф. 2.6

Именно с арены «Валенсии» началась несколько лет назад массовая травля Винисиуса. Дальше – история. Сейчас бразилец на матч недоступен (дисквалификация), но разве это многое меняет? Топор войны не зарыт. В последнем матче на этом поле между командами было показано 6 карточек, 1 из которых – красная. Пенальти? Был назначен. А еще 11-метровый был выполнен в крайнем календарном поединке команд. И в том, что перед ним. В 3 подряд очных встречах. «Реал» в гонке за титул, «Валенсия» среди претендентов на вылет – значит, обе мотивированы бороться за очки. Ну и да, один из главных аргументов: «Реал» просто очень часто исполняет пенальти. Уже пробил аж 11 в сезоне Ла Лиги. У всех остальных команд максимум 6 попыток. Заговор? Вряд ли, но тренд – точно. А кто мы такие, чтобы его игнорировать?

09.02. Вильярреал – Эспаньол, П1, кф. 1.7

Без учета матчей с командами топ-5 у «Вильярреала» в сезоне Ла Лиги 13 побед в 15 поединках. Большинство он провел без лучшего бомбардира прошлого сезона Айосе Переса, все – без самого креативного своего футболиста последних лет Баэны, который покинул команду летом. То есть проблемы с составом есть стабильно, а еще полгода играть лучшими каждую неделю мешала ЛЧ – а «субмарине» хоть бы хны. Марселино создал машину для побед над более слабыми. «Эспаньол» точно среди таких. В таблице в топ-6, но только из-за топ-старта и перебора очков. Сейчас развалился: в 5 последних турах записал на свой счет только 1 балл суммарно. Пропускал всегда с середины декабря. Кризис. А еще – выполненная задача на сезон. Предотвратить вылет удалось – больше нет смысла стараться. Можно раздавать очки тем, кому они нужнее. Например, «Вильярреалу».

