Новичок Карпат удивил: «Ценю безопасность жизни в Украине»

Бразильский хавбек Эдсон, который зимой перебрался в Карпаты, несмотря на войну, чувствует себя в Украине безопаснее, чем в Бразилии. Особенно это касается уличных грабежей.

«Я ценю безопасность здесь. Как бы это странно не звучало в контексте войны, но в повседневной жизни действительно можно спокойно ходить по улице, не боясь, что тебя ограбят, как это часто бывает в Бразилии. К примеру, в Бразилии грабежи – это действительно серьезная проблема. Если у тебя хороший телефон, это небезопасно, ведь тебя могут ограбить».

«Я также считаю важным уважение и воспитание людей. Конечно, в Бразилии тоже много воспитанных людей, но это не большинство, как, например, в Европе, в Украине», – сказал Эдсон.

В УПЛ игрок выступал за Рух.