  4. ОФІЦІЙНО. Рух арендовал легионера львовских Карпат
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 16:16 |
ОФІЦІЙНО. Рух арендовал легионера львовских Карпат

Игорь Невес сменил клубную прописку

06 февраля 2026, 16:16 |
ОФІЦІЙНО. Рух арендовал легионера львовских Карпат
ФК Рух

Львовские Карпаты официально объявила об уходе бразильского форвада Игора Невеса. Об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

По официальной информации, Карпаты и Рух заключили арендное соглашение в отношении бразильского нападающего Игора Невеса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026г.

Рух также подтвердил аренду бразильского форварда, опубликовав соответствующую заявку в своих социальных сетях: «Рух» арендовал Игора Невеса», – говорится в сообщении.

Бразилец присоединился к «Карпатам» летом 2023-го года. За это время Игор Невес сыграл 71 матч в зелено-белой футболке в рамках Первой лиги и УПЛ. В активе нападающего 15 забитых мячей и пять результативных передач.Также бразильский форвард провел два поединка в рамках Кубка Украины, где отличился одним голом и одним ассистом.

Рух Львов Игор Невес Карпаты Львов аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
