В Саудовской Аравии недовольны и не понимают Роналду. Ждут выхода на поле
Власти не видят проблем
По информации Sky Sports, власти Саудовской Аравии и суверенного фонда, который спонсирует все спортивные активности в стране, не понимают, почему Криштиану Роналду вдруг отказывается играть.
Ранее стало известно, что португалец считает, что фонд поддерживает не все клубы одинаково, а Аль-Наср получает меньше финансирования на новичков.
Чиновники государства с этим не согласны и уверены, что все ведущие клубы имеют равные возможности в приглашении звездных игроков.
В Саудовской Аравии ждут, что сегодня вечером Роналду выйдет на матч с Аль-Иттихадом.
