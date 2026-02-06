Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Саудовской Аравии недовольны и не понимают Роналду. Ждут выхода на поле
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 14:39 | Обновлено 06 февраля 2026, 14:42
386
0

В Саудовской Аравии недовольны и не понимают Роналду. Ждут выхода на поле

Власти не видят проблем

06 февраля 2026, 14:39 | Обновлено 06 февраля 2026, 14:42
386
0
В Саудовской Аравии недовольны и не понимают Роналду. Ждут выхода на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

По информации Sky Sports, власти Саудовской Аравии и суверенного фонда, который спонсирует все спортивные активности в стране, не понимают, почему Криштиану Роналду вдруг отказывается играть.

Ранее стало известно, что португалец считает, что фонд поддерживает не все клубы одинаково, а Аль-Наср получает меньше финансирования на новичков.

Чиновники государства с этим не согласны и уверены, что все ведущие клубы имеют равные возможности в приглашении звездных игроков.

В Саудовской Аравии ждут, что сегодня вечером Роналду выйдет на матч с Аль-Иттихадом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера
Выигрывавший ЛЧ и АПЛ экс-хавбек Ливерпуля нашел себе новый клуб
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
трансферы Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАЗАРИНА: «Мы – Шахтер. Ми стремимся выигрывать каждую игру»
Футбол | 06 февраля 2026, 11:54 1
НАЗАРИНА: «Мы – Шахтер. Ми стремимся выигрывать каждую игру»
НАЗАРИНА: «Мы – Шахтер. Ми стремимся выигрывать каждую игру»

Егор поделился эмоциями после матча против «Риги»

Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06 февраля 2026, 05:22 2
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»

Миллер уверен в победе над Александром

Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Футбол | 06.02.2026, 06:02
Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 06.02.2026, 08:42
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 12
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем