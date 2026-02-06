В Саудовской Аравии недовольны и не понимают Роналду. Ждут выхода на поле

По информации Sky Sports, власти Саудовской Аравии и суверенного фонда, который спонсирует все спортивные активности в стране, не понимают, почему Криштиану Роналду вдруг отказывается играть.

Ранее стало известно, что португалец считает, что фонд поддерживает не все клубы одинаково, а Аль-Наср получает меньше финансирования на новичков.

Чиновники государства с этим не согласны и уверены, что все ведущие клубы имеют равные возможности в приглашении звездных игроков.

В Саудовской Аравии ждут, что сегодня вечером Роналду выйдет на матч с Аль-Иттихадом.