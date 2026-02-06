НАЗАРИНА: «Мы – Шахтер. Ми стремимся выигрывать каждую игру»

Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина поделился эмоциями после победы «горняков» над ФК Рига (2:1) в контрольном матче.

– Егор, поздравляем с победой! Проанализируй поединок «Шахтера» с «Ригой»: что удавалось, а какие моменты нуждаются в улучшении?

– Считаю, этот матч уже был лучше, чем прошлый, ведь тогда была только первая игра, было достаточно непросто. Сейчас было немного легче, но все равно есть моменты, которые нужно улучшать.

– Как оцениваешь сегодня свои действия на поле?

– Всегда можно лучше. И всегда хотелось бы лучше. Повторюсь: проанализируем некоторые моменты, как индивидуальные, так и командные, и, надеюсь, с каждой игрой будем все лучше и лучше.

– Какая работа над ошибками была проделана после предыдущего матча?

– Нам указали на наши ошибки, проанализировали, поговорили, сделали разбор игры, и, как результат, считаю, сегодня уже было лучше.

– Какие задачи обычно тренерский штаб ставит команде в каждом спарринге?

– Мы – «Шахтер», поэтому не имеет значения, играем ли мы официальные или товарищеские матчи, – стремимся выигрывать каждую игру. Это во-первых. А во-вторых, это отрабатывать те моменты, которые нам потребуются в чемпионате и Лиге конференций. Так что играем, анализируем, и, надеюсь, к первому поединку чемпионата будем уже на 100 процентов готовы.

– «Шахтер» будет играть матчи каждые два-три дня. Насколько непростой такой ритм?

– Скажу, что лучше играть, чем тренироваться по два-три раза в день, поэтому мы радуемся, что есть спарринги, уже соскучились, ведь первые 20 дней на сборах их не было. Для футболиста и товарищеская, и официальная игра – всегда радость, – сказал Назарина.