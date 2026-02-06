Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 11:32 |
Владимир БРАЖКО: «Я несколько дней назад так забил гол на тренировке»

Полузащитник киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Вересом»

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:2) в товарищеском матче.

– Владимир, поздравляем с победой! Какое настроение после игры?

– Спасибо за поздравления. Настроение хорошее, победили. Для этого мы и работаем – чтобы побеждать в каждом матче и в чемпионате Украины, и в еврокубках. Набираем обороты не только благодаря тренировкам, но и благодаря играм. Так подготовительный процесс проходит лучше и, я думаю, больше тактики отрабатывается. Я сыграл 60 минут, и мы неплохо выложились, отдали силы. Далее тренировки и подготовка к следующим спаррингам.

– Уже не впервые был сыгран спарринг в формате 4 таймов по 30 минут. Уже привык к такому типу матчей?

– Иногда приходится на сборах и по 90 минут играть, поэтому я думаю, что к этому мы еще придем. Что скажет тренерский штаб, то мы и будем делать. Нет разницы, сколько играть: 60 минут, 45 минут, 90 минут.

– «Динамо» сыграло с представителем УПЛ «Вересом», но за пределами Украины. Почувствовалась ли атмосфера чемпионата Украины?

– По результату можно было понять, что и напряжение было, и голы были, и были лишние эмоции, много желтых карточек. Но это футбол, и атмосфера уровня УПЛ может быть и на сборах. Такие игры тоже нужны, чтобы немного завестись, почувствовать азарт. Поэтому это нормально. Мы после игры пожали руки, все хорошо.

– Тебе досталось в одном из эпизодов. Расскажи, как себя чувствуешь сейчас?

– Чувствую себя нормально, просто была накладка на стопу. Сейчас сделаю процедуры, и все будет хорошо.

– Ты сегодня забил гол с немалого расстояния, чуть не сломал перекладину. Что ты почувствовал в этот момент?

– Я несколько дней назад так забил гол на тренировке, но тогда мне покатил мяч Шапаренко. Когда Буяльский поставил мяч, я сразу увидел, что соперники опустились на линию штрафной площадки. Буяльский тоже это увидел и покатил мяч. Я принял его и подумал, почему бы и нет. Если есть удар, то надо бить. Я хорошо приложился и попал. Я отрабатывал это на тренировках и после тренировок. Надо больше бить в игре.

Владимир Бражко
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
