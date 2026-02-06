Владимир БРАЖКО: «Я несколько дней назад так забил гол на тренировке»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:2) в товарищеском матче.

– Владимир, поздравляем с победой! Какое настроение после игры?

– Спасибо за поздравления. Настроение хорошее, победили. Для этого мы и работаем – чтобы побеждать в каждом матче и в чемпионате Украины, и в еврокубках. Набираем обороты не только благодаря тренировкам, но и благодаря играм. Так подготовительный процесс проходит лучше и, я думаю, больше тактики отрабатывается. Я сыграл 60 минут, и мы неплохо выложились, отдали силы. Далее тренировки и подготовка к следующим спаррингам.

– Уже не впервые был сыгран спарринг в формате 4 таймов по 30 минут. Уже привык к такому типу матчей?

– Иногда приходится на сборах и по 90 минут играть, поэтому я думаю, что к этому мы еще придем. Что скажет тренерский штаб, то мы и будем делать. Нет разницы, сколько играть: 60 минут, 45 минут, 90 минут.

– «Динамо» сыграло с представителем УПЛ «Вересом», но за пределами Украины. Почувствовалась ли атмосфера чемпионата Украины?

– По результату можно было понять, что и напряжение было, и голы были, и были лишние эмоции, много желтых карточек. Но это футбол, и атмосфера уровня УПЛ может быть и на сборах. Такие игры тоже нужны, чтобы немного завестись, почувствовать азарт. Поэтому это нормально. Мы после игры пожали руки, все хорошо.

– Тебе досталось в одном из эпизодов. Расскажи, как себя чувствуешь сейчас?

– Чувствую себя нормально, просто была накладка на стопу. Сейчас сделаю процедуры, и все будет хорошо.

– Ты сегодня забил гол с немалого расстояния, чуть не сломал перекладину. Что ты почувствовал в этот момент?

– Я несколько дней назад так забил гол на тренировке, но тогда мне покатил мяч Шапаренко. Когда Буяльский поставил мяч, я сразу увидел, что соперники опустились на линию штрафной площадки. Буяльский тоже это увидел и покатил мяч. Я принял его и подумал, почему бы и нет. Если есть удар, то надо бить. Я хорошо приложился и попал. Я отрабатывал это на тренировках и после тренировок. Надо больше бить в игре.