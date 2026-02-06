Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок

С 8 по 14 февраля состоится хардовый турнир WTA 1000 в Дохе (Катар), а уже 6 числа стартуют матчи квалификации.

В основе тысячника выступят две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Даяна Ястремская. А в отборе выступит Юлия Стародубцева, которая в первом раунде встретится с Антонией Ружич.

С Дохи снялось сразу несколько топ-теннисисток: Арина Соболенко, Джессика Пегула, Мэдисон Киз. Ранее от участия отказалась и Марта Костюк, которая продолжает восстанавливаться от травмы щиколотки.

Также на тысячнике не сыграют Наоми Осака, Маркета Вондроушова, Ева Лис, Вероника Кудерметова, Ива Йович и Лоис Буассон.

Действующей чемпионкой является Аманда Анисимова.

Сеяные теннисистки в Дохе